VK через суд потребовала от Apple вернуть свои приложения в App Store

«Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», — цитирует российскую компанию «Интерфакс».

В начале июня из App Store пропало приложение мессенджера «Макс» — одна из разработок VK. Удаление сервиса Apple объяснила соблюдением санкций. Позже, 25 июля, из App Store удалили другие приложения VK — в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». В середине июля «Макс» и «ВКонтакте» также удалили из Google Play.