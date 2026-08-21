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VK через суд потребовала от Apple вернуть свои приложения в App Store

Компания VK обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Apple. Ответчиками указаны американская Apple Inc., Apple Distribution International Ltd и российское ООО «Эппл рус». Иск зарегистрировали 19 августа, документы по делу пока не опубликованы.

Sergei Elagin / Shutterstock

«Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда», — цитирует российскую компанию «Интерфакс».

В начале июня из App Store пропало приложение мессенджера «Макс» — одна из разработок VK. Удаление сервиса Apple объяснила соблюдением санкций. Позже, 25 июля, из App Store удалили другие приложения VK — в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». В середине июля «Макс» и «ВКонтакте» также удалили из Google Play.

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