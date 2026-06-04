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«Макс» удалили из App Store. Пользователи жалуются, что теперь им не приходят уведомления

Приложение национального мессенджера «Макс» недоступно в App Store, подтвердили ТАСС в пресс-службе компании. Там заявили, что направили в Apple запрос на фоне недоступности платформы на маркете. По словам некоторых пользователей госмессенджера, теперь им не приходят уведомления как о сообщениях, так и о звонках.

Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock.com

Представители госмессенджера рекомендуют сохранить приложение на телефоне, так как в случае его удаления установить повторно его не получится. Кроме того, в «Максе» отмечают, что пользователи Apple больше не смогут получать уведомления о новых сообщениях, при этом сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Компания рекомендует «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».

«Команда “Макс” на связи с Apple, мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за поддержку», — добавили в пресс-службе.

В конце апреля крупнейший мировой хостинг-провайдер Cloudflare пометил «Макс» как шпионское ПО. Сам госмессенджер назвал действия провайдера ошибкой и заявил, что это следствие «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru». В начале мая Cloudflare снял «шпионскую» метку с приложения. Сейчас «Макс» остается доступен в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера.

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