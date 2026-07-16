Приложения «Макс» и «ВКонтакте» удалили из Google Play

Приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android, напомнила также российская компания в пресс-релизе. Вместе с этим соцсеть «ВКонтакте» разослала своим пользователям переходить с vk.com на vk.ru, так как этот домен «всегда доступен» и «открывается и работает быстрее».

В понедельник, 13 июля, Евросоюз ввел санкции против VK. В «Официальном журнале» ЕС отмечается, что корпорация — материнская компании разработчика приложения «Макс», которое, мнению европейских чиновников, «контролировалось ФСБ». Также они ссылаются на мнения экспертов, которые отмечают, что приложение «Макс» обладает «широкими возможностями для слежки»: оно способно отслеживать коммуникации (в том числе использование VPN) и собирать данные о других установленных на телефоне приложениях. Кроме того, в документе говорится, что внедрение и продвижение приложения «Макс» сопровождались жесткими мерами в отношении других независимых сервисов — таких как WhatsApp и Telegram.

На следующий день, 14 июля, российские пользователи пожаловались на то, что ресурсы Google, Apple и GitHub не открываются. Роскомнадзор заявил, что непричастен к сбоям этих сервисов. Позже доступ к ресурсам восстановился.

Приложение мессенджера «Макс» пропало из App Store 3 июня. Свое решение Apple объяснила соблюдением санкций. Позже, 25 июля, из App Store удалили другие приложения VK — в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники».