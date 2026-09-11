В России наконец запустился 5G! Он будет работать на всех смартфонах? А нужно что-то переключать в настройках?

В России официально запущены сети 5G! Правда, сети пятого поколения будут работать не на территории всей страны, а только в крупнейших агломерациях. Будут ли его поддерживать гаджеты Apple? Нужно ли что-то регулировать в настройках, чтобы поймать 5G? Отвечают эксперты!
Теперь 5G полноценно заработал в России?
Смотря что понимать под этими словами. В России официально дан старт внедрению пятого поколения. Однако о повсеместном покрытии пока речи не идет. Так, 5G доступен клиентам всех операторов только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Уфе новый стандарт доступен только абонентам МТС.
Всего же 5G доступен (хотя бы клиентам одной компании Большой Четверки) в 16 городах. «Если смотреть в масштабе страны или даже одного города, то внедрение пока ограничено, — говорит Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily. — Если брать под какой-то базовой станцией, то внедрение полноценно».
«Сейчас ни у одного оператора нет масштабной сети в этом диапазоне — речь идет лишь об ограниченных зонах на отдельных базовых станциях», — добавляет Антон Прокопенко, сооснователь компании Vigo.
Насколько заметными будут изменения?
Это дискуссионный вопрос. Как не раз отмечалось, 5G в России запускается не на оптимальных частотах. В большинстве стран мира связь поколения работает в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (в России его называют еще «золотым»). В России операторы могут использовать для этого либо существенно большие частоты, 4,63–4,99 ГГц. (что требует строительства большого количества базовых станций, а следовательно, очень дорого), либо те, что уже были выделены под 3G и 4G (однако это не дает такой большой прибавки в скорости).
«Однако самое главное, — говорит Денис Кусков, — по данным нашего приложения Megabitus, средняя скорость мобильного интернета [4G] в России 24 мбит/секунду. Этого достаточно для загрузки видео высокой четкости. В 5G — мы уже смотрели — скорость [до] 240–260 мбит/секунду. С одной стороны, очень большая разница, с другой — вряд ли ее почувствует простой человек. У него не так много задач для них. Поэтому я думаю, что пятое поколение будет использоваться в основном бизнесом, а не рядовыми абонентами».
«Функция 5G пока появилась на действующих LTE-базовых станциях, имевших функцию 5G-Ready (то есть возможность их превращения в 5G простым обновлением программного обеспечения) и в диапазонах частот, которые применялись в сетях LTE/4G, — добавляет Леонид Коник, главный редактор издания ComNews. — Эти участки спектра сравнительно узкие (примерно 20 МГц), поэтому скорости в сети 5G будут неотличимы от LTE, что может вызвать разочарование у абонентов. Разительно бо́льшие скорости можно получить в новом диапазоне 4,63–4,99 ГГц, в котором каждый из четырех операторов получил по 90 МГц спектра».
Как уточняет Антон Прокопенко из компании Vigo, «эффект будет зависеть от конкретной сети, устройства и места использования». По его мнению, для большинства абонентов, которые смогут подключиться к 5G на существующих 4G-частотах, «можно ожидать прироста скорости порядка 15–30%».
А работать 5G будет на всех смартфонах?
Нет, во всяком случае, пока. Многие устройства не поддерживают официально выбранный в России диапазон 4,8–4,99 ГГц (МТС в своей памятке дает перечень смартфонов с поддержкой 5G в России). «В сети 5G будут работать многие устройства с операционными системами Android и HarmonyOS от Huawei (хотя старые модели могут не поддерживать работу в сетях пятого поколения», — говорит Леонид Коник из ComNews.
«По данным Vigo, на начало августа 2026 года 25% Android-смартфонов в России технически готовы к работе в 5G, а в Москве — около 29%. При этом около 6-7% моделей, технически способных работать в соответствующих диапазонах, не имело активированной производителем поддержки российских 5G-сетей», — добавляет Антон Прокопенко.
Пользователям техники Apple придется ждать официального согласия со стороны компании из Купертино. «Смартфоны и планшеты на iOS не будут работать в 5G до тех пор, пока Apple не активирует эту возможность в России», — добавляет Коник.
Нужно отдельно что-то переключать в настройках?
По идее, нет. «Ничего менять в настройках для этого не нужно: любой смартфон автоматически подключается к сети самого "высокого" стандарта, там, где есть покрытие 5G, он сам выберет эту сеть», — отмечает Леонид Коник.
Впрочем, как указывается в памятке МТС, в некоторых смартфонах необходимо будет перейти в настройки, выбрать «Подключения» или «Мобильная связь» и указать тот предпочитаемый тип сети, в котором фигурирует сочетание 5G.
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