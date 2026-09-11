В России наконец запустился 5G! Он будет работать на всех смартфонах? А нужно что-то переключать в настройках?

Насколько заметными будут изменения?

Это дискуссионный вопрос. Как не раз отмечалось, 5G в России запускается не на оптимальных частотах. В большинстве стран мира связь поколения работает в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (в России его называют еще «золотым»). В России операторы могут использовать для этого либо существенно большие частоты, 4,63–4,99 ГГц. (что требует строительства большого количества базовых станций, а следовательно, очень дорого), либо те, что уже были выделены под 3G и 4G (однако это не дает такой большой прибавки в скорости).

«Однако самое главное, — говорит Денис Кусков, — по данным нашего приложения Megabitus, средняя скорость мобильного интернета [4G] в России 24 мбит/секунду. Этого достаточно для загрузки видео высокой четкости. В 5G — мы уже смотрели — скорость [до] 240–260 мбит/секунду. С одной стороны, очень большая разница, с другой — вряд ли ее почувствует простой человек. У него не так много задач для них. Поэтому я думаю, что пятое поколение будет использоваться в основном бизнесом, а не рядовыми абонентами».

«Функция 5G пока появилась на действующих LTE-базовых станциях, имевших функцию 5G-Ready (то есть возможность их превращения в 5G простым обновлением программного обеспечения) и в диапазонах частот, которые применялись в сетях LTE/4G, — добавляет Леонид Коник, главный редактор издания ComNews. — Эти участки спектра сравнительно узкие (примерно 20 МГц), поэтому скорости в сети 5G будут неотличимы от LTE, что может вызвать разочарование у абонентов. Разительно бо́льшие скорости можно получить в новом диапазоне 4,63–4,99 ГГц, в котором каждый из четырех операторов получил по 90 МГц спектра».

Как уточняет Антон Прокопенко из компании Vigo, «эффект будет зависеть от конкретной сети, устройства и места использования». По его мнению, для большинства абонентов, которые смогут подключиться к 5G на существующих 4G-частотах, «можно ожидать прироста скорости порядка 15–30%».