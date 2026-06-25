Приложения холдинга VK пропали из AppStore. Вот что говорят в компании

Apple «без предупреждений в одностороннем порядке» удалила приложения VK, хотя последняя не значилась в санкционных списках, заявила пресс-служба российской корпорации. «Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — говорят представители VK.

В компании также отметили, что пользователи Apple, на чьих устройствах уже установлены сервисы VK, больше не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. При этом уже установленные приложения VK на девайсах Apple продолжат работать.

Сервисы российского холдинга по-прежнему доступны пользователям Android в полном объеме — в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.

В начале июня из AppStore пропало другое приложение VK — «Макс». Тогда американская корпорация объяснила свои действия санкциями.

Обновление от 25 июня 12:28. Приложение «ВКонтакте» также пропало из AppStore.