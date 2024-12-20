ЦБ неожиданно отказался от повышения ключевой ставки! Что это значит? Ипотека скоро станет доступной? А цены тогда почему растут?

Центральный банк на своем очередном заседании неожиданно сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21%, хотя большинство экспертов ожидали дальнейшего ее повышения. Что происходит? Почему цены продолжают расти? Скоро ли ждать доступных кредитов? Почему некоторые экономисты говорят, что сама по себе политика ЦБ разгоняет инфляцию? И как все это связано с курсом рубля? На все эти вопросы Собака.ru отвечают экономисты.
Почему ставку так долго повышали?
Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербург: Таким образом Центральный банк пытался подавить основные факторы инфляции: повышенный спрос и рост кредитования.
Дело в том, что, как мы все прекрасно знаем, далеко не все покупки совершаются на свои средства. Часто компании и люди берут кредиты, чтобы приобрести необходимые товары. Это повышает спрос и, как следствие, разгоняет инфляцию. Рост ставки приводит к тому, что займы становятся все более недоступными, следовательно, роль этого фактора в экономике снижается.
С повышенным спросом, связанным с наличием у компаний и населения своих средств, сделать что-то сложнее. Тем не менее повышение ставок делает все более привлекательными вклады под высокие проценты, в результате часть людей несет свои деньги не на рынок, а в банк (что подтверждается данными о высоком притоке средств на депозиты в последние месяцы).
Почему же тогда цены продолжают расти?
Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге: Это очень сложный вопрос… вместе с тем ответ на него лежит на поверхности. У нас осуществляются большие бюджетные вливания в экономику, настолько большие, что рынок с этим не справляется. Некоторым компаниям не хватает сырья, материалов и, самое главное, необходимой рабочей силы. Раз чего-то не хватает, то оно начинает стоить все дороже и дороже. Отсюда рост себестоимости, который влечет за собой удорожание конечной продукции.
Но это еще не все — понятное дело, что бюджет дает спрос на, скажем так, производство определенного вида продукции в настоящий момент. Однако это формирует зарплатную гонку, скажем, в секторе ВПК, которая вынуждает повышать зарплаты и в других производственных секторах. Люди, получающие эти высокие выплаты, идут в магазины, где формируют повышенный спрос (часто неудовлетворенный из-за того, что эти категории работников имели ранее существенно более низкие доходы).
Другие ведомства также не слишком помогают ЦБ бороться с инфляцией. К примеру, у нас бюджет сверстан из расчета дефицита в 1,5%, однако на сегодняшний момент, насколько я понимаю, этот дефицит существенно меньше. То есть рынок ждет, что до конца года в экономику поступят еще крупные средства, и это тоже разгоняет инфляционные ожидания. Наконец, надо понимать, что повышение ставки не дает результат моментально. Можно сказать, что мы пока не увидели полноценного эффекта от начала этого раунда повышения, который стартовал летом 2024 года. Именно поэтому Центральный банк вынужден был долгое время продолжать повышать ставку, чтобы эффект скорее проявился.
Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ: Основным фактором ускорения инфляции в ноябре и декабре стала динамика цен на продовольствие, в частности плодоовощной, молочной и масложировой продукции. Причиной этого стали накопленные издержки производителей за последние 2 года, которые были транслировались в розничные цены на фоне сезонного роста спроса перед новогодними праздниками (в 2023 году динамика цен на молоко и масло сложилась существенно ниже общей инфляции). Кроме того наблюдалось традиционное для этого времени года повышение цен на яйца.
То есть эффект уже проявился?
Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге: В принципе, данные по ноябрю показывают замедление потребительского кредитования (вероятно, данные по декабрю покажут продолжение этой тенденции). Ипотечное кредитование также просело. В декабре появились данные о падении спроса на корпоративные займы. Так что какой-то эффект уже был при ставке в 21%.
Впрочем, мне кажется, обнадеживаться рано: в ближайшие полторы недели мы будем наблюдать предновогодний потребительский бум, а с первого января увидим традиционную индексацию цен на многие товары. Так что эффект, если он будет, мы сможем оценить только после окончания праздников.
Игорь Сафонов
Ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ:
Да, наши наблюдения за ценами на непродовольственные товары длительного пользования (а это примерно 25% потребительской корзины), для покупки которых часто используются кредитные средства, демонстрируют значительное замедление годовой динамики, которая уже снизилась до уровня в 4,9%. Это является свидетельством того, что жесткие денежно-кредитные условия оказывают свое воздействие на спрос и цены и с некоторым лагом замедление темпов роста цен будет заметно и в других сегментах.
Почему некоторые говорят, что высокая ставка ЦБ сама по себе разгоняет инфляцию?
Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге: Логика в этом есть — дорогие кредиты влияют на производителей и продавцов товаров, чьи издержки растут. К примеру, сначала завод берет кредит, чтобы произвести самокат; потом транспортная компания тоже идет в банк, чтобы купить новый грузовик для его перевозки; магазин берет займ, чтобы самокат купить; и потребитель тоже может оформить кредит, чтобы сделать финальную покупку.
Однако лично мне кажется, что эти эффекты сказываются не сразу, а спустя очень длительное время — на дистанции в один или даже два года. Поэтому говорить об этом, я думаю, преждевременно. Вот если ЦБ не начнет снижать ставку к середине лета (то есть спустя два года после после начала этого цикла повышения) это действительно станет серьезным проинфляционным фактором для экономики в целом. Выбраться из этой ситуации будет сложно и, вероятно, те компании, которые ведут свою деятельность преимущественно на заемные средства, вынуждены будут уйти с рынка.
Сейчас же, мне кажется, ставка все же, скорее замедляет инфляцию через сокращение кредитования и повышение мотивации людей не тратить деньги, а нести их на депозиты.
Игорь Сафонов
Ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ:
Некоторые основания для этого есть. Существование канала издержек признает и сам ЦБ, однако проведенные исследования показывают, что эффект ускорения динамики цен в результате роста процентных расходов в несколько раз меньше эффекта торможения их динамики в результате замедления спроса на продукцию, поэтому чистый эффект ужесточения ставки является снижающим инфляцию.
Как все это влияет на курс рубля?
Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге: Безусловно, разгон инфляции — это существенный фактор девальвации национальной валюты. Чем быстрее растут цены, тем увереннее увеличиваются государственные расходы (как на закупки промышленных товаров, так и на индексации зарплат и пенсий на величину инфляции). Деньги на это надо откуда-то брать — либо повышая налоги, либо обесценивая национальную валюту.
При этом экономика в целом заинтересована в дешевом рубле. Он дает больше возможностей отечественным производителям, в том числе на национальном рынке. Грубо говоря, покупатель предпочтет Lada Granta, а не китайского конкурента. Правда наличие импортных запчастей приводит к удорожанию и отечественных товаров…
Так что здесь вопрос скорее в темпах девальвации. Если стоимость рубля будет снижаться медленно, то рынок будет стабильным. Если же национальная валюта будет крепнуть, несмотря на то что в экономике ничего не поменялось, то нас могут ждать в итоге резкие скачки, какие мы видели в конце ноября, когда доллар резко подскочил на 10 рублей. Такое в 2025-м также не исключено.
Можно ли сказать, что теперь ставка будет наконец снижаться?
Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге: Решение об этом будет приниматься, исходя из текущей ситуации. Когда-то ЦБ говорил, что 22% — это уже шоковый сценарий. Сейчас мы находимся на этом уровне и, думаю, что верхняя планка повышения сместилась. Мне кажется, что 25% сейчас рассматривается как некий предел, увидим мы его или нет — вопрос открытый. Однако ресурсы для повышения ставки в феврале, если замедления роста цен так и не произойдет, есть.
Лично меня, как это ни парадоксально, сегодняшнее решение ЦБ скорее насторожило. Скорее всего, ЦБ оставляет себе задел для повышения ставки на февральское заседание. Пока серьезных оснований, для того чтобы ставку не менять (не говоря уже о снижении), нет, если, конечно, не изменились общие установки, когда высокая инфляция принимается как норма и задача властей переносится в сферу поддержки бизнеса. Однако пока я думаю, что этот момент еще не наступил, поэтому у меня, к сожалению, есть опасения что ЦБ просто взял более продолжительную паузу перед возможным новым повышением.
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