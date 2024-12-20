ЦБ неожиданно отказался от повышения ключевой ставки! Что это значит? Ипотека скоро станет доступной? А цены тогда почему растут?

Почему же тогда цены продолжают расти?

Артем Голубев, доцент факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге: Это очень сложный вопрос… вместе с тем ответ на него лежит на поверхности. У нас осуществляются большие бюджетные вливания в экономику, настолько большие, что рынок с этим не справляется. Некоторым компаниям не хватает сырья, материалов и, самое главное, необходимой рабочей силы. Раз чего-то не хватает, то оно начинает стоить все дороже и дороже. Отсюда рост себестоимости, который влечет за собой удорожание конечной продукции.

Но это еще не все — понятное дело, что бюджет дает спрос на, скажем так, производство определенного вида продукции в настоящий момент. Однако это формирует зарплатную гонку, скажем, в секторе ВПК, которая вынуждает повышать зарплаты и в других производственных секторах. Люди, получающие эти высокие выплаты, идут в магазины, где формируют повышенный спрос (часто неудовлетворенный из-за того, что эти категории работников имели ранее существенно более низкие доходы).

Другие ведомства также не слишком помогают ЦБ бороться с инфляцией. К примеру, у нас бюджет сверстан из расчета дефицита в 1,5%, однако на сегодняшний момент, насколько я понимаю, этот дефицит существенно меньше. То есть рынок ждет, что до конца года в экономику поступят еще крупные средства, и это тоже разгоняет инфляционные ожидания. Наконец, надо понимать, что повышение ставки не дает результат моментально. Можно сказать, что мы пока не увидели полноценного эффекта от начала этого раунда повышения, который стартовал летом 2024 года. Именно поэтому Центральный банк вынужден был долгое время продолжать повышать ставку, чтобы эффект скорее проявился.

Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ: Основным фактором ускорения инфляции в ноябре и декабре стала динамика цен на продовольствие, в частности плодоовощной, молочной и масложировой продукции. Причиной этого стали накопленные издержки производителей за последние 2 года, которые были транслировались в розничные цены на фоне сезонного роста спроса перед новогодними праздниками (в 2023 году динамика цен на молоко и масло сложилась существенно ниже общей инфляции). Кроме того наблюдалось традиционное для этого времени года повышение цен на яйца.