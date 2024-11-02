Сливочное масло дико дорожает! Почему? Круассаны и хлеб тоже вырастят в цене? Пекарни перейдут на «пальму» и маргарин?

Вечером 28 октября в Москве произошло вооруженное ограбление, целью которого стали… 25 пачек сливочного масла. Двое злоумышленников похитили запас этого продукта из магазина, угрожая продавщице ножом. Эта новость мгновенно облетела все ведущие СМИ — она стала своего рода символом того, что творится на рынке молочной продукции этой осенью.

Рост цен на сливочное масло начал обсуждаться в России с начала осени, а к ноябрю он стал одной из главных тем в новостях. Только по официальным данным Росстата, за сентябрь цена на масло выросла на 5,1%. Всего же с начала года подорожание составило 21,5%, сообщали в статистическом ведомстве.

Эксперты объясняют ситуацию на рынке ростом спроса, за которым не успевает производство. Как сообщал Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») только в 2023 году рынок сливочного масла вырос на 7%, а за первые 7 месяцев 2024-го — еще на 2% (впрочем, по другим данным, продажи масла и маргарина с осени 2023-го в рознице даже снизились на 1,3%).