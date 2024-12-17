Что будет с курсом доллара? А ключевую ставку опустят? Инфляция, ау!? Чего экономисты ждут от 2025 года?

Юлия Вымятнина

Директор программ по направлению Экономика Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:

Я жду от следующего года постепенную стабилизацию инфляции в России и начало снижения ключевой ставки. При этом я бы не рассчитывала на быстрое замедление роста цен — это инерционный процесс, и изменение инфляционных ожиданий, на мой взгляд, займет время.

Более глобально я жду серьезных изменений на рынках энергоносителей и смежных с ними. В мире продолжит расти доля генерации на основе возобновляемых источников энергии (в первую очередь за счет солнечной энергетики), что приведет к снижению спроса на ископаемые энергоносители.

Однако рост потребления электроэнергии генеративными моделями искусственного интеллекта приведет к увеличению спроса на электроэнергию и возможным дисбалансам в электроэнергетике стран, активно развивающих ИИ. Поэтому итоговый эффект спрогнозировать сложно, и переход к новому равновесию в электроэнергетике займет время, следующий год может стать интересным с точки зрения развития как отрасли, так и энергетических рынков в целом.