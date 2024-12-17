Что будет с курсом доллара? А ключевую ставку опустят? Инфляция, ау!? Чего экономисты ждут от 2025 года?

Старый, 2024 год, подходит к концу и все чаще звучат вопросы о том, каким же будет следующий, в том числе в смысле экономической ситуации. Так, в начале декабря глава Сбербанка Герман Греф сказал, что ждет от наступающего года жесткой денежно-кредитной политики (то есть высокой ставки ЦБ, а стало быть, и дорогих кредитов) и замедления экономического роста до 1,3%. В свою очередь руководство другого госбанка, ВТБ, заявило, что в следующем году курс доллара может либо упасть до 98 рублей (при позитивном развитии событий), либо взлететь до 108 (при негативном). Так каким же может быть 2025-й? Чего экономисты ждут, чего опасаются и вероятность чего просто имеют в виду? Собака.ru спросила об этом экспертов, которые в течение всего этого года отвечали на вопросы редакции.
Юлия Вымятнина
Директор программ по направлению Экономика Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Я жду от следующего года постепенную стабилизацию инфляции в России и начало снижения ключевой ставки. При этом я бы не рассчитывала на быстрое замедление роста цен — это инерционный процесс, и изменение инфляционных ожиданий, на мой взгляд, займет время.
Более глобально я жду серьезных изменений на рынках энергоносителей и смежных с ними. В мире продолжит расти доля генерации на основе возобновляемых источников энергии (в первую очередь за счет солнечной энергетики), что приведет к снижению спроса на ископаемые энергоносители.
Однако рост потребления электроэнергии генеративными моделями искусственного интеллекта приведет к увеличению спроса на электроэнергию и возможным дисбалансам в электроэнергетике стран, активно развивающих ИИ. Поэтому итоговый эффект спрогнозировать сложно, и переход к новому равновесию в электроэнергетике займет время, следующий год может стать интересным с точки зрения развития как отрасли, так и энергетических рынков в целом.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Курс доллара с начала этого года вырос на 17% по отношению к рублю. В течение года динамика курса рубля была преимущественно стабильной, за исключением фазы высокой волатильности после отмены биржевых торгов долларом и евро на Московской Бирже в ноябре, когда на фоне внешних санкций и послаблений для экспортеров курс рубля резко ослаб.
Ожидается, что в 2025 году приход в Белый Дом Дональда Трампа может оказать значительное влияние на сырьевые и валютные рынки. Если из-за политики нового американского президента в 2025 году произойдет снижение цен на нефть — основной товар российского экспорта — или же снизятся объемы экспорта, это будет оказывать давление на курс рубля. Однако высокие процентные ставки по рублю, ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт и положительный торговый баланс РФ будут сдерживать ослабление рубля в ближайший год. В случае роста риска быстрой девальвации рубля правительство может вновь повысить нормы обязательных продаж валюты экспортерами.
Поэтому на ближайший год курс доллара может подняться в район 112-115 рублей с возможностью краткосрочных отклонений от него в большую или меньшую стороны. Курс юаня к концу 2025 года может повыситься до отметки 15 рублей. Однако если из-за введения новых торговых тарифов на китайские товары со стороны США Пекин решит ослабить курс юаня, то его позиции против российской валюты могут также ослабнуть.
Евгений Коган
Основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба:
В первую очередь нас ждет сильное замедление экономического роста. Это следствие очень высокой ключевой ставки, ужесточения банковского регулирования, повышения налогов при весьма умеренном запланированном росте расходов бюджета. Многим компаниям с высокой долговой нагрузкой будет тяжело оставаться платежеспособными, так что в следующем году мы увидим рост банкротств среди предприятий. Дополнительно ситуация может усугубиться ужесточением санкций на российский экспорт. В итоге в следующем году существует весьма серьезный риск рецессии в экономике, то есть снижение ВВП на протяжении двух кварталов. Это не кризис, но тем не менее неприятно.
При этом пик инфляции мы все еще, к сожалению, не прошли. Предстоит пройти его лишь в первом квартале 2025 года. В начале года цены будут расти очень быстро из-за произошедшего ослабления рубля. Затем на протяжении года инфляция будет замедляться из-за слабого спроса в экономике на продукцию предприятий.
Ольга Беленькая
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:
Практически полная загрузка производственных ресурсов (особенно трудовых), нормализация бюджетной политики с 2025 года и очень жесткая денежно-кредитная политика должны привести к замедлению экономического роста. Развилка состоит в том, будет ли это: «мягкая посадка» экономики с небольшим положительным ростом и замедлением инфляции (что предполагает базовый сценарий ЦБ, но с более высокими ожиданиями по инфляции); «отсутствие посадки» — аналог проинфляционного сценария (рост ВВП на уровне 2% или выше без снижения инфляции), если бюджетная политика будет продолжать подпитывать спрос, и он окажется малоэластичен к повышению ключевой ставки, тем самым положительный разрыв выпуска будет сохраняться; рецессия (экономический рост уходит в минус, если не в течение всего года, то в течение двух последовательных кварталов), экономика сталкивается с ростом неплатежей, дефолтов и банкротств; стагфляция (слабый рост экономики или даже спад в сочетании с устойчиво высокой инфляцией).
Наш базовый сценарий предполагает замедление роста экономики в 2025 году до 1–1,5% с замедлением инфляции к концу года примерно до 5-7%. Поддержку росту будут оказывать рост зарплат (он замедлится по отношению к 2024 году, но останется выше среднеисторических значений из-за дефицита трудовых ресурсов), а также поддерживаемые государством инвестиции. При этом ожидается резкое замедление роста кредитования и ослабление динамики частных инвестиций.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге:
В наступающем году основные ожидания и надежды связаны с возможным снижением геополитической напряженности. Если оно состоится, то можно ожидать улучшения практически всех макроэкономических показателей: от снижения инфляции (которая во многом связана со значительными бюджетными расходами) до отказа от уже действующих или хотя бы от введения дополнительных иностранных ограничений.
В этом случае рост цен замедлится, хотя заметным этот процесс станет, скорее всего, уже со второго полугодия 2025 года. Тогда же можно ожидать, что Центробанк начнет снижать ставку. Понятное дело, что существенного удешевления кредитов сразу ждать не стоит, но начало этому процессу вполне может быть положено. А в этой связи можно ждать и большей стабильности национальной валюты.
Опасения же связаны, опять таки, с геополитикой. Если ожидания разрядки не оправдаются, то может иметь место усиление тех негативных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем.
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
От следующего года я жду, наверное, сохранения или очень постепенного снижения инфляции. Здесь и сейчас, честно говоря, не вижу фундаментальных причин, почему она должна резко пойти вниз даже с учетом такой высокой ставки ЦБ.
Если говорить о курсах валют, делать предсказания тут крайне сложно — дело это абсолютно неблагодарное (особенно учитывая тот факт, что люди пытаются строить свои личные финансовые стратегии на публикациях в СМИ), но предположу, что 2025-й пройдет во все тех же метаниях, что и 2024-й.
Также не стал бы ждать отмены иностранных ограничений. На мой взгляд, это самая правильная позиция — лучше всегда ожидать худшего и потом ошибиться, чем рассчитывать на лучшее и потом расстраиваться.
Алина Бажулина
Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге:
От грядущего года мы больше всего, конечно же, ждем снижения ключевой ставки в новом, 2025, году. Мы надеемся, что с середины года все-таки будет тенденция к уменьшению стоимости кредитов для бизнеса: это важно с точки зрения реализации инвестиционных проектов, с точки зрения успешного функционирования экономики. Плюс мы ждем возобновления государственных программ кредитования по льготным ставкам: на каких условиях они будут работать, в каких отраслях и сферах?
В наступающем году будет много интересных событий во внешнеэкономической деятельности. Начиная от того, как будет меняться система расчетов — а она будет меняться, например Китай уже вышел с предложением новых альтернативных вариантов системы расчетов не по SWIFT в связи с тем, что кольцо вокруг российских банков еще больше сжалось санкциями — и заканчивая тем, кто станет новыми финансовыми партнерами России. Экономика требует поиска решений, она не может взять и замереть.
Интересные тенденции наметились в области цифровых валют. Постепенно, мне кажется, мы движемся в сторону принятия неизбежности этого способа расчета. Майнинг, криптовалюты — все то, что поначалу было отвергнуто, в будущем, возможно, будет в России легализовано и поставлено на службу экономике. Кстати, о валюте. Всех абсолютно волнует вся ситуация вокруг доллара в наступающем 2025 году. Каким образом государство будет регулировать его курс, как будет контролировать обращение наличной валюты — пока инструменты непонятны, но необходимость решения этих вопросов в самое ближайшее время очевидна. Я не исключаю возможности, что курс доллара будет искусственно зафиксирован. В общем, очень много интригующего и непредсказуемого ждет нас в будущем, но, надеюсь, все же позитивного!
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