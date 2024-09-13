Российской экономике может грозить «переохлаждение»! Что это значит? Какие у этого могут быть последствия?

Минэкономразвития не исключает того, что уже в следующем году российскую экономику может ждать не перегрев, как сейчас, а, напротив, «переохлаждение». Такой сценарий заложен в прогноз ведомства до 2027 года. Что значит «переохлаждение»? Насколько оно вероятно? И чем может обернуться для страны и отдельных людей? Объясняем в материале Собака.ru.
Что случилось?
Российское Минэкономразвития подготовило консервативный сценарий развития экономики страны на срок до 2027 года. Информацию об этом 12 сентября опубликовало издание РБК. Как отмечают журналисты, подлинность документа подтвердили им два источника, знакомых с его содержанием.
Согласно этому прогнозу, уже в 2025 году в России может начаться «переохлаждение» экономики. Как полагают аналитики ведомства, к этому может привести сочетание сразу нескольких негативных факторов. Среди них: проблемы в мировой экономике, новые ограничения для россиян и внутрироссийские факторы.
Что такое «переохлаждение»?
Как напоминает в беседе с редакцией Собака.ru Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, «перегревом» экономики «называется состояние, когда спрос значительно превышает предложение». «Экономика разогревается деньгами, — продолжает он, — а товаров и услуг под эти деньги не создано».
«Охлаждением» экономики, соответственно, может быть названа обратная ситуация. «Чем занимается [сейчас] ЦБ [РФ]? — поясняет свою мысль Остапкович. — Повышает ключевую ставку. Деньги становятся дорогими, к ним доступ сокращается, поэтому экономические агенты и люди не могут брать кредит, а, наоборот, кладут эти деньги на депозит. Тогда спрос падает, и предприниматели вынуждены опускать цены».
«Переохлаждение — это когда вы слишком увлеклись мерами, направленными на снятие перегрева и вовремя не перешли к нейтральной денежно-кредитной политике, — дополняет Дмитрий Десятниченко, руководитель образовательной программы "Экономика" Президентской академии в Санкт-Петербурге. — Причинами переохлаждения становится то, что от периода к периоду деньги становились все дороже и дороже. На горизонте 3–4 кварталов это может привести к существенному снижению как конечного, так и инвестиционного спроса».
Юлия Вымятнина
Профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Обычно термин «переохлаждение» экономисты не употребляют, но его вполне можно использовать для описания ситуации, противоположной перегреву экономики. При таком понимании понятия «переохлаждение» можно определить как ситуацию, когда ВВП либо снижается, либо растет темпами, значительно ниже потенциально возможных. То есть если экономика имеет потенциал расти каждый год на 2%, а в какой-то год растет только на 1%, получается, что она вполовину «недоиспользует» имеющийся потенциал.
Что может спровоцировать «переохлаждение»?
Как пишет РБК, развитие российской экономики может пойти по консервативному сценарию, предполагающему «переохлаждение» под влиянием трех факторов:
- Замедление мировой экономики. В случае, если производство в мире будет расти медленнее, чем ранее предполагалось, цены на традиционные российские товары — прежде всего нефть и газ — будут ниже. «Это в свою очередь создает риски для развития отраслей, ориентированных на экспорт, а также для бюджета», — пишут журналисты РБК со ссылкой на аналитиков Минэкономразвития.
- Негативные демографические тенденции. Главным риском для развития российской экономики, по мнению аналитиков, является сокращение населения и дефицит на рынке труда. «Консервативный сценарий предполагает более низкий вариант развития демографии в стране: более низкую рождаемость, более высокую смертность и меньший миграционный прирост по сравнению с базовым. Соответственно, предполагается более низкая численность занятых в экономике», — отмечается в материале.
- Сохранение высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Еще одним фактором, который, по мнению аналитиков, может запустить цепь событий, ведущую к «переохлаждению», является дальнейшее сохранение высокой ключевой ставки. В министерстве полагают, что это может плохо сказаться на инвестиционной активности. Кроме того, из-за вынужденного субсидирования различных льготных кредитных программ увеличится нагрузка на бюджет, говорится в прогнозе.
Дмитрий Десятниченко
Руководитель образовательной программы "Экономика" Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Переохлаждение национальной экономики провоцируется также внешними факторами, связанными с возможным снижением спроса на российский экспорт, то есть с замедлением мировой экономики. В этом смысле сдерживающие меры, которые применяем мы, усиливаются, накладываясь на сдерживающие меры, которые применяют зарубежные страны. Снижение спроса на нашу нефть, газ и металлы ввиду замедления мировой экономики снижает наши доходы, а значит, и потенциальные совокупные расходы.
К чему может привести «переохлаждение»?
По прогнозам Минэкономразвития сценарий «переохлаждения» отличается от более оптимистичных сценариев более низкими темпами роста экономики. Так, в 2025 году они могут составить 1,7% (против 2,5% в базовом сценарии). В 2026 году рост ВВП затормозится вообще до 1% (против 2,6%), и лишь в 2027-м достигнет 2,6%. Инвестиции в основной капитал в 2025 году составят всего 0,6%.
Как поясняет Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ, сокращение потребления будет вести к снижению числа занятых в экономике (во всяком случае, к менее острой потребности в кадрах). «Если я, [условно], делаю 20 холодильников, а у меня покупают 15, зачем мне делать еще 5? Я просто сокращу [выпуск] до 15. А что это значит? Это значит, я сокращу занятость, я сокращу закупки оборудования, я сокращу поставки сырья и материалов», — поясняет он.
«Если темпы роста экономики существенно снизятся, ситуация на рынке труда смягчится, темп роста зарплат замедлится или даже приостановится, инфляция замедлится, снизятся ставки процента, — продолжает Юлия Вымятнина из ЕУСПб. — Стоит, правда, отметить, что в негативном прогнозе Минэка в сценарии "переохлаждения" в дополнение к снижению численности рабочей силы вследствие демографических факторов снижается также и приток мигрантов. Это может затормозить замедление темпов роста зарплат и снижение инфляции [несмотря на снижение спроса]».
Дмитрий Десятниченко
Руководитель образовательной программы "Экономика" Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Если экономика будет переохлаждаться, то это будет связано со снижением объемов производства и доходов. Инфляция при этом, безусловно, снизится, однако это мало кого обрадует, так как приобретать что-либо в итоге будет сложнее.
Как это скажется на простых потребителях?
Как указывает РБК, аналитики Минэкономразвития предполагают в консервативном сценарии, что зарплаты работников вырастут на 5,3% в 2025 году (в 2026-м рост составит уже 4,6%, а в 2027 — 2,8%). В более оптимистичном сценарии — рост оплаты труда в следующем году составит 7%, а к 2027-му он сократится до 4,1%. При этом курс доллара в обоих вариантах развития событий превысит в 2027 году отметку в 103 рубля.
Как полагает Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ естественным следствием спада темпов экономического роста, станет корректировка зарплат (или, во всяком случае, скорости их роста). С этим же согласна и Юлия Вымятнина из Европейского Университета.
«Для обычных потребителей "переохлаждение" экономики будет означать, что темпы роста зарплат и цен замедлятся (первое может огорчить, второе, безусловно, порадует), снизятся ставки процента — будет менее выгодно держать деньги на депозитах, но кредит будет дешевле (для ИП и самозанятых может быть проще вложиться в развитие бизнеса)», — говорит Вымятнина.
Юлия Вымятнина
Профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Замечу также, что в негативном сценарии Минэка заложено снижение цен на сырьевые товары в связи с замедлением мировой экономики. Это будет означать более низкие доходы экспортеров. А значит, меньше выплаты дивидендов соответствующими компаниями — это важно для тех, кто держит их акции. Также [это вызовет] снижение доходов бюджета — могут быть приостановлены некоторые бюджетные расходы, но выплаты гражданам остаются в приоритете, за это можно не волноваться.
Насколько такой сценарий развития событий возможен?
«Переохлаждение не базовый сценарий, но и не невероятный — была же экономика медленного роста и низкой инфляции в 2017–2018 годах», — приводит РБК слова главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
С такой оценкой соглашаются и опрошенные редакцией Собака.ru эксперты. «Пока такой сценарий был крайне маловероятным, его даже не рассматривали, — говорит Дмитрий Десятниченко из Президентской академии в Петербурге. — Сейчас, видимо, вероятность выросла, и он стал сколько-нибудь реалистичным. Хотя все еще маловероятным».
Юлия Вымятнина
Профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Поскольку долго находиться в состоянии перегрева экономика не может, замедление экономики в ближайшие пару лет очень вероятно. Насколько существенным будет это замедление и случится ли «переохлаждение», сказать сложно, так как для этого должно сложиться много разных факторов. На мой субъективный взгляд, вероятность этого не выше 20%.
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