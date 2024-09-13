Российской экономике может грозить «переохлаждение»! Что это значит? Какие у этого могут быть последствия?

К чему может привести «переохлаждение»?

По прогнозам Минэкономразвития сценарий «переохлаждения» отличается от более оптимистичных сценариев более низкими темпами роста экономики. Так, в 2025 году они могут составить 1,7% (против 2,5% в базовом сценарии). В 2026 году рост ВВП затормозится вообще до 1% (против 2,6%), и лишь в 2027-м достигнет 2,6%. Инвестиции в основной капитал в 2025 году составят всего 0,6%.

Как поясняет Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ, сокращение потребления будет вести к снижению числа занятых в экономике (во всяком случае, к менее острой потребности в кадрах). «Если я, [условно], делаю 20 холодильников, а у меня покупают 15, зачем мне делать еще 5? Я просто сокращу [выпуск] до 15. А что это значит? Это значит, я сокращу занятость, я сокращу закупки оборудования, я сокращу поставки сырья и материалов», — поясняет он.

«Если темпы роста экономики существенно снизятся, ситуация на рынке труда смягчится, темп роста зарплат замедлится или даже приостановится, инфляция замедлится, снизятся ставки процента, — продолжает Юлия Вымятнина из ЕУСПб. — Стоит, правда, отметить, что в негативном прогнозе Минэка в сценарии "переохлаждения" в дополнение к снижению численности рабочей силы вследствие демографических факторов снижается также и приток мигрантов. Это может затормозить замедление темпов роста зарплат и снижение инфляции [несмотря на снижение спроса]».