Центробанк допустил повышение ставки до 22% уже в 2025 году — что это значит? И как долго ипотека будет оставаться недоступной?

В четверг, 29 августа российский Центральный Банк опубликовал доклад, касающийся основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года. В нем специалисты ЦБ не исключили, что ключевая ставка, от которой зависит стоимость всех кредитов — в том числе и ипотеки — может уже в 2025 году достичь 22%. Насколько вероятно такое развитие событий? Следует ли ориентироваться на эти цифры, планируя покупки на ближайшие годы? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
На сайте ЦБ опубликован проект большого аналитического доклада «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». В нем специалисты Центробанка излагают свое видение того, как в ближайшие три года будут себя чувствовать российская и мировая экономики.
Так, согласно базовому сценарию, ситуация будет развиваться по наметившейся сейчас траектории. В отсутствие новых шоков мировая экономика будет расти, а инфляция снижаться (хоть и медленнее, чем раньше прогнозировалось). Это будет актуально и для России — в 2025 году ЦБ ожидает рост ВВП страны на 3,5–4,0% с замедлением до 1,5–2% к 2027 году. Инфляция должна оказаться вблизи отметки в 4%, что позволит уже в 2025 году опустить ключевую ставку до 14–16% (а к 2027 году довести ее до 7,5–8,5%).
Второй сценарий — в ЦБ его назвали «дезинфляционным» — предполагает, что ВВП России будет расти быстрее, как и объем инвестиций в экономику страны. Все это позволит перейти к снижению ставки раньше, и в 2025 году она состав уже 12–14%. С той же самой целью в 7,5–8,5% к 2027 году.
Третий сценарий — он в докладе именуется «проинфляционным» — предполагает еще больший рост экономики, однако же и разгон инфляции, в том числе за счет больших бюджетных расходов. В таком случае ставка в 2025 году останется в диапазоне 16–18%, а к 2027 году успеет снизиться лишь до 8,5–9,5%.
Наконец, четвертый сценарий, привлекший самое большое внимание журналистов. Он в тексте ЦБ назван «рисковым» и предполагает, что в мире разразится глобальный экономический кризис. В таком случае инфляция в России разгонится до 13–15%, а ключевая ставка поднимется до 20–22% в 2025 году. При этом срок ее возвращения к уровню ниже 10% даже не обозначается.
Как относиться к такому прогнозу?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Говоря о возможности подъема ставки до 22%, ЦБ сейчас перестраховывается. Там понимают, что многие расчеты, которые были актуальны еще в прошлом году, сейчас приходится корректировать, а период высокой ставки все удлиняется. Так что ничего удивительного в таком прогнозе нет.
Всегда надо иметь в запасе сценарий на случай худшего развития событий, чтобы, если кризис все же произойдет, можно было следовать ему и ни у кого это не вызывало шока и удивления (ведь о такой возможности было объявлено заранее).
Евгений Коган, основатель проекта BitKogan, президент Столыпинского клуба: Это крайне маловероятный сценарий мирового финансового кризиса. ЦБ публикует его, чтобы общество знало, как регулятор будет реагировать на кризис. В данном сценарии ЦБ ответит существенным повышением ставки. При этом 22% – это среднее значение за год. В острый момент кризиса ЦБ может поднять ставку и выше, например до 25%, для того чтобы предотвратить отток вкладов из банков. Отчасти подобный сценарий может реализоваться и без мирового кризиса, если доходы от российского экспорта существенно упадут.
Насколько всерьез стоит воспринимать цифру в 22%?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Как и написано в докладе — как возможный вариант при плохом развитии событий. Однако это не базовый сценарий. Если в мировой экономике и геополитической обстановке не произойдет существенных изменений, то уже в первом квартале 2025 года на ЦБ начнут очень сильно давить, чтобы тот снижал ставку. Скорее всего, это приведет к тому, что в феврале-марте этот процесс начнется.
То, как быстро будет снижаться ставка, зависит от инфляции, а она в свою очередь напрямую зависит от той ситуации, в которой мы живем. Если обстановка начнет разряжаться, то ставка будет снижаться быстрее. Если нет, то ставка будет дольше сохраняться на высоком уровне, а возможность рискового сценария будет повышаться.
Значит ли, что хуже 22% уже не будет?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Нет. В текущих условиях предел худшего развития событий установить нельзя. Как говорится, мы думали, что дно, а потом снизу постучали. Здесь примерно то же самое.
Вот Турция уже сколько времени живет со ставкой в 50%! Хотя формально у нее нет таких проблем, как у России, — конфликтов, ограничений, списка недружественных стран.
Евгений Коган, основатель проекта BitKogan, президент Столыпинского клуба: Без масштабных потрясений со стороны внешних условий причин для повышения ключевой ставки выше 20% нет. Вероятность, что ставку повысят выше 20%, мала.
Какой из этого всего следует сделать вывод?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Самый рациональный вывод, на мой взгляд, заключается в том, что если у вас не совсем горит жилищный или транспортный вопрос, то в ближайшие пару лет с кредитами стоит повременить. Особенно с ипотекой и займами на автомобиль.
В текущих условиях будет крайне сложно рассчитать свои возможности на годы вперед. Поэтому, повторюсь, без крайней нужды следует подождать, пока ставка ЦБ снизится ну хотя бы до 10–12% (а ставка по кредитам, соответственно, до 15%). И важно понимать, что это может произойти года через два.
Евгений Коган, основатель проекта BitKogan, президент Столыпинского клуба: Ключевой вывод – в ближайшие годы процентные ставки, в том числе по рыночной ипотеке и автокредитам, будут оставаться очень высокими. Это следует из всех прогнозных сценариев ЦБ. Более того, инфляция, рост экономики, и, как следствие, рост доходов населения будут замедляться. Поэтому сейчас невыгодное время для покупок в кредит и хорошее время для формирования сбережений.
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