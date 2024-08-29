Центробанк допустил повышение ставки до 22% уже в 2025 году — что это значит? И как долго ипотека будет оставаться недоступной?

Что случилось?

На сайте ЦБ опубликован проект большого аналитического доклада «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». В нем специалисты Центробанка излагают свое видение того, как в ближайшие три года будут себя чувствовать российская и мировая экономики.

Так, согласно базовому сценарию, ситуация будет развиваться по наметившейся сейчас траектории. В отсутствие новых шоков мировая экономика будет расти, а инфляция снижаться (хоть и медленнее, чем раньше прогнозировалось). Это будет актуально и для России — в 2025 году ЦБ ожидает рост ВВП страны на 3,5–4,0% с замедлением до 1,5–2% к 2027 году. Инфляция должна оказаться вблизи отметки в 4%, что позволит уже в 2025 году опустить ключевую ставку до 14–16% (а к 2027 году довести ее до 7,5–8,5%).

Второй сценарий — в ЦБ его назвали «дезинфляционным» — предполагает, что ВВП России будет расти быстрее, как и объем инвестиций в экономику страны. Все это позволит перейти к снижению ставки раньше, и в 2025 году она состав уже 12–14%. С той же самой целью в 7,5–8,5% к 2027 году.

Третий сценарий — он в докладе именуется «проинфляционным» — предполагает еще больший рост экономики, однако же и разгон инфляции, в том числе за счет больших бюджетных расходов. В таком случае ставка в 2025 году останется в диапазоне 16–18%, а к 2027 году успеет снизиться лишь до 8,5–9,5%.

Наконец, четвертый сценарий, привлекший самое большое внимание журналистов. Он в тексте ЦБ назван «рисковым» и предполагает, что в мире разразится глобальный экономический кризис. В таком случае инфляция в России разгонится до 13–15%, а ключевая ставка поднимется до 20–22% в 2025 году. При этом срок ее возвращения к уровню ниже 10% даже не обозначается.