Доллар уже выше 110 рублей и продолжает расти! Что происходит?! Когда курс может стабилизироваться?

Что происходит?

В понедельник, 25 ноября, официальный курс доллара превысил 103 рубля. Это произошло впервые с марта 2022 года. На этом падение российской валюты не остановилось. Уже во вторник ЦБ установил курс доллара на уровне 105 рублей.

Утром в среду на международном валютном рынке Forex за доллар давали 108, а после обеда — 113 рублей. При этом официальный курс от ЦБ в среду был установлен на уровне 105 рублей 06 копеек.

Также рубль слабеет и к другим основным валютам. Так, к вечеру среды курс евро на Forex поднялся до 120 рублей (еще во вторник за европейскую валюту на площадке давали 110). Стоимость юаня в среду выросла на Мосбирже до 15 рублей, еще в пятницу китайская валюту торговалась на уровне ниже 14.