Доллар уже выше 110 рублей и продолжает расти! Что происходит?! Когда курс может стабилизироваться?

В среду, 27 ноября, курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 113 рублей — такое произошло впервые с весны 2022 года. Как ожидают профессионалы, это далеко не предел. В чем причина резкого обвала рубля? Сколько оно еще может продолжаться? И возможен ли откат хотя бы к доллару по 100 рублей?
Что происходит?
В понедельник, 25 ноября, официальный курс доллара превысил 103 рубля. Это произошло впервые с марта 2022 года. На этом падение российской валюты не остановилось. Уже во вторник ЦБ установил курс доллара на уровне 105 рублей.
Утром в среду на международном валютном рынке Forex за доллар давали 108, а после обеда — 113 рублей. При этом официальный курс от ЦБ в среду был установлен на уровне 105 рублей 06 копеек.
Также рубль слабеет и к другим основным валютам. Так, к вечеру среды курс евро на Forex поднялся до 120 рублей (еще во вторник за европейскую валюту на площадке давали 110). Стоимость юаня в среду выросла на Мосбирже до 15 рублей, еще в пятницу китайская валюту торговалась на уровне ниже 14.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
[на самом деле] активное ослабление курса рубля началось [еще] с середины сентября. За прошедшие два месяца пара USD/RUB поднялась почти на 20% — это очень много, с учетом того, что в середине сентября котировки нефти Brent были в районе $73/баррель, что примерно соответствует текущим уровням (то есть объяснить колебание курса рубля просто падением цены нефти нельзя, — прим. Собака.ru). Когда курс рубля падает каждый день на 1,5-3% — это полноценный валютный кризис.
Почему так получается?
Традиционно, у столь резких изменений на валютном рынке есть сразу несколько причин, предполагают профессионалы. Так, по мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина «ключевым фактором ослабления курса рубля» сегодня является смягчение требований к экспортерам по продаже валютной выручки.
«Сейчас российским экспортерам достаточно репатриировать лишь 40% своей выручки и продавать в России только 25% валюты с каждого экспортного контракта (до октября компании, которые продавали свои товары за рубежом должны были продавать половину валюты, полученной с каждого контракта, — прим. Собака.ru), — говорит Потавин, — В совокупности это приводит к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке, что негативно отзывается на курсе рубля».
Управляющая филиалом петербургским «ФОРА-БАНК» Алина Бажулина в беседе с Собака.ru также предполагает, что рубль испытывает влияние, в том числе, от общего укрепления доллара после победы на выборах президента США Дональда Трампа. «Если посмотреть график, рубль начал падать по отношению к доллару еще в процессе предвыборной кампании, на ожиданиях победы Трампа: именно Дональд Трамп много говорил про пошлины [на не американские товары], это укрепило доллар [в том числе, к рублю]», — говорит она.
Григорий Сосновский
Региональный управляющий ООО «Компания БКС»:
Трамп будет усиливать экономику Америки, а другие страны будут защищаться девальвацией своих валют (и это касается не только России и рубля, но и других стран и их национальных валют), чтобы их товары были конкурентоспособными по сравнению с товарами, которые произведены в зоне действия доллара. Это самый понятный способ — расходы у вас в национальной валюте, а доходы — в долларе.
Однако все эксперты сходятся во мнении, что резкому обвалу рубля в последние дни также способствуют ограничения, наложенные на «Газпромбанк», через который поступала выручка от нефтегазового экспорта. «Это шоковая ситуация, связанная с введением недавних санкций в отношении "Газпромбанка" и целого ряда более мелких финансовых организаций, которые худо-бедно обеспечивали поступление экспортной выручки в Россию. Таким образом, в моменте просто остановилось поступление валюты в страну», — говорит Руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов.
Когда курс должен стабилизироваться?
Поскольку ослабление рубля связано с целым рядом факторов и эксперты имеют разные мнения относительно того, какой из них является ключевым, расходятся их прогнозы и по поводу сроков стабилизации ситуации на валютном рынке.
«Мне кажется, что следует ждать небольшого отскока назад как только более или менее будет решен вопрос с проведением платежей [за экспорт], — предполагает в беседе с Собака.ru Константин Зиятдинов из "Прайм Эдвайс". — Если проблема будет решена (а я, честно говоря, не вижу причин, чтобы этого не произошло), то вся эта история немного откатится назад». Как говорит собеседник редакции, «по опыту последних двух лет» этот процесс «вряд ли может занять больше месяца».
Похожие сроки назвал также глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы обсудили ситуацию с замминистра энергетики РФ, министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии, Сербии… Мы точно найдем решение. Срок следующего платежа — 20 декабря, у нас еще около месяца на поиск технического решения. Резервов у нас на шесть-семь месяцев», — заявил чиновник.
Евгений Коган
Основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба:
Падение будут продолжаться до тех пор, пока российские экспортеры не найдут новые способы трансграничных расчетов. Похожая ситуация была летом: тогда под санкции в большей степени попали расчеты за импорт. Сокращение импорта привело к временному укреплению рубля. Тогда ушло 2 месяца, чтобы большая часть компаний смогла наладить поставки импорта, а курс рубля вернулся к значениям до санкций.
По мнению регионального управляющего ООО «Компания БКС» Григория Сосновского, ослабление рубля может продолжаться «пока эти факторы [приведшие к сегодняшнему ослаблению] будут действовать».
В свою очередь Алина Бажулина из «ФОРА-БАНК» полагает, что сейчас существует «некоторый риск дальнейшего ослабления», однако, по ее мнению, «в скором времени» должен произойти откат национальной валюты.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Угадывать, где окажется курс доллара даже через неделю очень сложно — быстрая коррекция может наступить в любой момент. В ближайший четверг компании должны совершить единый налоговый платеж. Возможно к этому моменту проявятся крупные продажи экспортной валютной выручки, которые усилят курс рубля.
Насколько сильно может просесть рубль?
«Мы ожидали, что курс доллара непременно вернется на максимумы весны 2022 года (район 121 рубля) в 2025 году, но сейчас это становится ближайшей реальностью», — говорит в комментарии для Собака.ru Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
По мнению Константина Зиятдинова из «Прайм Эдвайс» предсказать то, какой отметки может достичь обменный курс за время, которой пройдет до решения проблемы с поступлением в страну валютной выручки, вообще невозможно.
«Честно говоря, мне кажется в моменте курс может быть любым, — говорит собеседник редакции. — Можете предложить свои самые безумные фантазии и я скажу, что это вполне реалистичный прогноз. В ближайшие дни курс доллара может улетать совершенно в неадекватные позиции».
Доллар может вернуться к отметке ниже 100 рублей?
Как полагает в беседе с Собака.ru управляющая филиалом петербургским «ФОРА-БАНК» Алина Бажулина рубль должен вернуться к «психологической отметке в 100 рублей». «Власти постараются отрегулировать курс и не допустить его дальнейший рост, экспортеры будут активно продавать валютную выручку, тем самым повысив спрос на рубль. Я также не исключаю [в обозримом будущем] уход в коридор 90—100 рублей [за доллар]».
Другие собеседники редакции смотрят на ситуацию менее оптимистично. «Мне кажется, что уровень 100 рублей за доллар комфортен для нашего правительства и они были бы не против, чтобы курс на где-то на этой отметке закрепился», — предполагает в беседе с Собака.ru Константин Зиятдинов из "Прайм Эдвайс", — из сегодняшнего дня возвращение доллара к отметке 90 и ниже уже не просматривается».
По мнению регионального управляющего ООО «Компания БКС» Григория Сосновского, россияне могут ожидать, что «доллар будет и 120 рублей». «Вполне возможно, мы должны привыкать [мысли], что как доллар сначала стоил 30 рублей, потом 60, а сейчас происходит следующий шаг на [долговременное] удвоение курса — я думаю, что нам надо смириться с долларом по 100–120. Это вполне реальный новый диапазон, который с нами надолго, если не навсегда», — заключил собеседник редакции.
Евгений Коган
Основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба:
Откат ниже 100 рублей за доллар вполне возможен по мере налаживания новых способов расчета за экспорт. Это может произойти в январе-феврале следующего года. Дополнительно рубль может поддержать снижение покупок импортных товаров со стороны граждан и бизнеса.
А вообще давать прогнозы сегодня штука кране рискованная. Главный совет, который хочется дать: не психовать и бежать вслед за толпой. По моему мнению реального обвала рубля (то есть похода его на 120 и выше против доллара) я бы пока не ждал. Так же как и не стал ждать бы сильного укрепления рубля.
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