Знакомьтесь, новый средний класс России. Как заводские рабочие стали зарабатывать больше банковских служащих? Что о них говорят экономисты и аналитики?

«Работающие на заводах сейчас себе могут позволить сильно больше, чем работающие в банках» — такое наблюдение в конце сентября 2024 года озвучила Дарья Куркина, операционный директор Okkam (занимается консалтингом и аналитикой рынков). В своем выступлении на профильной конференции «О цене и ценности» эксперт назвала людей, которые в последние два года существенно улучшили свое финансовое положение, «новыми обеспеченными».

Резкое появление в российском обществе новой группы сравнительно хорошо зарабатывающих людей обсуждается экспертами по крайней мере с весны 2024 года. Так, еще в мае главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что быстрый рост зарплат в целом ряде отраслей привел к появлению того, что он и его коллеги называют «новым средним классом».

Аналогичный вывод сделали и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В своей статье «Благосостояние населения: неравномерный рост» они показали, что на фоне роста в отдельных отраслях промышленности и нехватки кадров у целых групп населения возник «эффект лидерства по зарплате».