Знакомьтесь, новый средний класс России. Как заводские рабочие стали зарабатывать больше банковских служащих? Что о них говорят экономисты и аналитики?

В последние месяцы в России активно обсуждается появление «новых обеспеченных» — ученые-экономисты и банковские аналитики называют их новым средним классом. В то же время социологи призывают не торопиться с выводами. В частности, они указывают на то, что «новые обеспеченные» ведут себя совершенно не так, как представители «старого среднего класса». В чем проявляются эти отличия? Почему они возникают? Насколько устойчиво положение людей, чьи зарплаты в последние годы выросли на десятки процентов? И станут ли они в итоге ходить в крафтовые кофейни, барбершопы и на выставки современного искусства? Разбираемся в материале Собака.ru.
«Работающие на заводах сейчас себе могут позволить сильно больше, чем работающие в банках» — такое наблюдение в конце сентября 2024 года озвучила Дарья Куркина, операционный директор Okkam (занимается консалтингом и аналитикой рынков). В своем выступлении на профильной конференции «О цене и ценности» эксперт назвала людей, которые в последние два года существенно улучшили свое финансовое положение, «новыми обеспеченными».
Резкое появление в российском обществе новой группы сравнительно хорошо зарабатывающих людей обсуждается экспертами по крайней мере с весны 2024 года. Так, еще в мае главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что быстрый рост зарплат в целом ряде отраслей привел к появлению того, что он и его коллеги называют «новым средним классом».
Аналогичный вывод сделали и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В своей статье «Благосостояние населения: неравномерный рост» они показали, что на фоне роста в отдельных отраслях промышленности и нехватки кадров у целых групп населения возник «эффект лидерства по зарплате».
«Список так называемого "нового среднего класса"»
Как рассказала в комментарии для Собака.ru Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО, еще в начале 2020-х в связи с «переходом бизнеса и госструктур в диджитал на фоне волны пандемии» и «активным развитием e-commers сферы» в стране резко вырос спрос как на IT-специалистов, так и на курьеров и водителей.
Как отмечают в ЦМАКП, после 2022 года на фоне введения зарубежных ограничений, дефицита кадров и активного роста отдельных отраслей промышленности резко подскочили доходы у ряда специальностей, которые принято относить к «синим воротничкам». В итоге, как отмечает Юлия Сахарова из HH.ru, в топ специальностей по росту зарплаты в последние три года попали такие специальности как:
DevOps-инженер (+188 тысяч за три года);
Системный аналитик (+83 тысячи за три года);
Токарь (+73 тысячи за три года);
Водитель (+64 тысячи за три года);
Продуктовый аналитик (+59 тысяч за три года);
Главный инженер проекта (+52 тысячи за три года);
Автослесарь (+42 тысячи за три года).
Юлия Сахарова
Директор hh.ru СЗФО:
Таким образом, мы видим, что в список так называемого «нового среднего класса» сейчас попали самые разные профессии, начиная с пучка рабочих и массовых, которые держатся в цене в силу высокого спроса у бизнеса, и заканчивая сложными IT-, строительными и инженерными специальностями, которых в масштабах целой страны хоть и немного, но которые действительно могут двигать прогресс.
И все же, говорит в беседе с Собака.ru старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Василий Аникин, если говорить о ситуации именно в последние два с половиной года, «основным бенефициаром от роста доходов стал рабочий класс».
«Прежде всего, это работники на предприятиях, которые связаны с выполнением государственного заказа, в том числе в оборонной сфере, — говорит он, — А это большой сегмент предприятий в регионах. Спрос на рабочих повысился. Рабочие стали трудиться в две-три смены. В итоге их доходы выросли опережающими темпами по сравнению с доходами среднего класса».
Сказать точно, какое число людей вошло в категорию «новых обеспеченных», сложно, но речь идет о миллионах людей. Так, аналитики ЦМАКП сообщали, что в 2023 году доля россиян, получавших 100 тысяч рублей в месяц и более, составила 10% (против 5,7% в 2021-м). РИА «Новости» со ссылкой на Росстат отчитывались о несколько меньших показателях: они писали, что в 2023 году 7,4% работников получали зарплату свыше 100 тысяч (что на 1,7 процентных пункта выше, чем в 2022-м). Наконец, в компании Okkam сообщали, что за два года (с 2022-го по 2024-й) россиян, которые могут себе позволить тратить более 60 тысяч рублей в месяц, стало на 2,5 млн больше.
«Оказалось, что это эталон благополучия»
«На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, — говорил в мае 2024 года главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, — это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса». Таким образом он объяснял, почему целый ряд мер, направленных на стабилизацию финансового сектора (в том числе на снижение числа выданных кредитов), работают не так хорошо, как хотелось бы властям.
Однако, подчеркивают эксперты, тот факт, что потребление людей, попавших в категорию «новых обеспеченных», изменилось, еще не значит, что они стали тратить деньги точно так же, как представители старого «среднего класса», привыкшие к средним и средневысоким доходам.
Дарья Куркина
Операционный директор Okkam, из выступления на конференции «О цене и ценности»:
У них ощущается колоссальная гиперкомпенсация потребления, ощущаются годы недопотребления... [сейчас они] начинают компенсироваться покупками нестандартным образом. ["Новые обеспеченные"] потребляют и эмоционально, и иррационально… Часть из них решила, что самое время покупать то, что раньше считали баловством — роботы-пылесосы и умные колонки.
По словам Дарьи Куркиной из Okkam, люди, получившие после целых десятилетий низких доходов большую зарплату, активно покупают более дорогие, чем раньше, виды сыра, жирную рыбу, ананасы, соус песто, хамон. «Оказалось, что это эталон благополучия», — констатировала она в ходе своего выступления. При этом, отмечалось в ее презентации, в числе наиболее популярных среди покупателей, брендов: Lay’s, «Святой источник», «Черноголовка», «Добрый», «Фрутоняня», Snickers, Orbit, Adrenaline Rush.
По мнению Василя Аникина из НИУ ВШЭ, рост доходов не делает рабочий класс автоматически средним классом. Эксперт рекомендует эту категорию россиян назвать «новыми благополучными» и предостерегает, что их отличие от среднего класса заключается не в том, какие товары они покупают. Средний класс (особенно его ядро) иначе относится к образованию, досугу, демонстрирует другое финансовое поведение. «Если рабочий класс сравнялся по доходам со средним классом, это еще не значит, что его представители стали средним классом, — поясняет свою мысль эксперт. — Для экономистов между доходом и принадлежностью к социальной страте стоит знак равенства, для социологов — нет».
«Шансы на включение в средний класс»
С тем, что «новые благополучные» пока не вошли в средний класс, согласны и аналитики ЦМАКП. В своей статье они говорят именно о предпосылках для включения недавно получивших высокие доходы в эту социальную страту. Они отмечают, что для того, чтобы это действительно произошло, должны быть выполнены минимум два условия:
Высокие доходы «новых обеспеченных» должны сохраниться на протяжении долгого времени;
У получателей этих доходов должны закрепиться и сформироваться модели поведения, присущие «старому среднему классу».
По мнению Василия Аникина из НИУ ВШЭ, рабочим, кратно нарастившим свои доходы за последние 2,5 года, потребуется минимум 10–15 лет, чтобы войти в состав среднего класса. Впрочем, по мнению эксперта, часть поведенческих привычек среднего класса могут быть переняты сравнительно быстро, если будет решен вопрос с жильем и долговой нагрузкой, а в месте их постоянного проживания будет развиваться соответствующая инфраструктура. «Если мы говорим о стилевом поведении — посещение фудкортов, спортивных залов, барбершопов, — то здесь изменения могут быть достаточно легкими», — говорит эксперт, отмечая, что люди, получившие больше средств, могут переориентироваться с пассивного досуга на более активный отдых, для которого у них появилась возможность».
Больше времени, по мнению Аникина, займет включение «новых благополучных» в культурное и образовательное потребление, традиционно присущее среднему классу. «В целом если в регионах, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий, будет развиваться современная культурная инфраструктура, то есть шанс, что получающий хорошие доходы рабочий класс будет постепенно включаться в культурное потребление, присущее среднему классу, — говорит собеседник редакции. — С образованием сложнее, так как рабочий класс, как правило, склонен недооценивать значение фундаментального образования, поэтому, вероятно, в него будут инвестировать уже их дети»
Впрочем, полагает Аникин, не у всех представителей «новых благополучных» может быть время для полноценного вхождения в средний класс. Некоторые из них могут столкнуться со стагнацией или даже падением доходов в обозримой перспективе.
Василий Аникин
Научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ:
Рабочие, динамика заработных плат которых зависит от динамики государственных расходов, находятся в зоне долгосрочного риска [снижения доходов в случае изменения экономической или геополитической ситуации]. Чтобы рост доходов стал [для слоя «новых благополучных»] системным, необходима полная технологическая перестройка экономики, закрытие неэффективных предприятий, увеличение конкуренции в регионах. Другое дело, что демографическая ситуация и ужесточение антимиграционной риторики указывают на то, что структурный дефицит рабочей силы становится долгосрочным трендом. А стало быть, как минимум часть рабочего класса сохранит высокие доходы.
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