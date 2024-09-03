Проценты по вкладам превысили 19%. Но это точно самый выгодный способ инвестировать? Рассказываем о 4 альтернативных стратегиях!

Евгений Коган: Рассуждая о том, каким инструментом воспользоваться для инвестиций в сегодняшних условиях, в первую очередь следует сказать о вложениях в облигации. Целый ряд эмитентов даже не первого, а второго ряда сегодня очень крепко стоят на ногах. Речь идет об облигациях девелоперов (к примеру, ГК «Самолет», ГК «Эталон»), инвестиционных компаний (таких как ИК «Рус»), ритейлеров (здесь интересны бумаги «М.Видео») и так далее. Доходность по облигациям может достигать 19–22%.

Теперь возникает вопрос: брать флоутеры или облигации с фиксированным купоном? Сегодня мы не знаем, будет ли ЦБ еще сильнее повышать ключевую ставку. В таких условиях флоутеры выглядят предпочтительнее. Дело в том, что они дают доходность в размере ключевая ставка + 1–2%. Уже сейчас по ним можно получить 19,5–20% годовых. Это ниже, чем по облигациям с фиксированным купоном, которые сегодня дают 20–21%, но в случае подъема ставки ЦБ, скажем, до 20% доходность будет уже 21–22%.

Однако если ключевая ставка пойдет вниз, стоимость облигаций с фиксированным купоном пойдет вверх. В таких условиях лично я бы сделал комбинацию — часть денег, отложенных для инвестиций, вложил бы во флоутеры, а часть — в облигации с фиксированным купоном. В пропорции 50/50. Это весьма неплохая альтернатива банковскому депозиту с немного более высокой доходностью.