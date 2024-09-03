Проценты по вкладам превысили 19%. Но это точно самый выгодный способ инвестировать? Рассказываем о 4 альтернативных стратегиях!

Максимальные ставки по депозитам в большинстве банков поднялись выше 19% (причем в некоторых банках такие условия предоставляются даже по долгосрочным вкладам). Причина тому — высокая ключевая ставка от ЦБ. Более того, до конца года не исключено повышение еще на 1–1,5%. На этом фоне растет объем средств на депозитах россиян. Но единственный ли это способ сберечь деньги от инфляции? И самый ли выгодный? Специально для Собака.ru Евгений Коган, основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба рассказал еще о четырех стратегиях, которые могут принести такой же или даже больший доход, чем депозит. Правда, и риски в этом случае могут быть выше.
Стратегия 1: Покупка облигаций крупных компаний
Как купить: на бирже через брокерское или инвестиционное приложение банка.
Риск: низкий.
Облигация — ценная бумага, с помощью которой компании или государства берут в долг. В отличие от акций она не дает права участия в уставном капитале компании, получения дивидендов или участия в управлении. Это своего рода долговая расписка, по которой можно получить вложенную сумму плюс некоторый процент.Облигации бывают двух видов: покупая первый тип, инвестор точно знает, какую прибыль получит, к примеру, 21% (их называют облигации с фиксированным купоном); приобретая бумаги второго типа, вы получите прибыль, рассчитываемую от каких-то внешних факторов — ключевой ставки, индекса потребительских цен, инфляции и т.д. То есть доходность может составить 7%, а может 24% (такие облигации называют флоутерами, от англ. float — плавать). Кроме того, любые облигации можно перепродать на бирже.
Евгений Коган: Рассуждая о том, каким инструментом воспользоваться для инвестиций в сегодняшних условиях, в первую очередь следует сказать о вложениях в облигации. Целый ряд эмитентов даже не первого, а второго ряда сегодня очень крепко стоят на ногах. Речь идет об облигациях девелоперов (к примеру, ГК «Самолет», ГК «Эталон»), инвестиционных компаний (таких как ИК «Рус»), ритейлеров (здесь интересны бумаги «М.Видео») и так далее. Доходность по облигациям может достигать 19–22%.
Теперь возникает вопрос: брать флоутеры или облигации с фиксированным купоном? Сегодня мы не знаем, будет ли ЦБ еще сильнее повышать ключевую ставку. В таких условиях флоутеры выглядят предпочтительнее. Дело в том, что они дают доходность в размере ключевая ставка + 1–2%. Уже сейчас по ним можно получить 19,5–20% годовых. Это ниже, чем по облигациям с фиксированным купоном, которые сегодня дают 20–21%, но в случае подъема ставки ЦБ, скажем, до 20% доходность будет уже 21–22%.
Однако если ключевая ставка пойдет вниз, стоимость облигаций с фиксированным купоном пойдет вверх. В таких условиях лично я бы сделал комбинацию — часть денег, отложенных для инвестиций, вложил бы во флоутеры, а часть — в облигации с фиксированным купоном. В пропорции 50/50. Это весьма неплохая альтернатива банковскому депозиту с немного более высокой доходностью.
Стратегия 2: Инвестиции в активы, связанные с золотом
Как купить: само золото можно купить в банке, акции и облигации золотодобывающих компаний — в брокерском приложении.
Риск: ниже среднего.
Евгений Коган: Инвестиции в золото крайне интересный инструмент. Причем не только в физическом виде — мы, к примеру, сейчас активно инвестируем в ценные бумаги золотодобывающих компаний (как в акции, так и в облигации). Кроме того, на бирже можно покупать контракты на золото.
Привлекательность «золотых» активов объясняется тем, что рубль не сегодня, так завтра может ослабеть. Покупая же золото и связанные с ним бумаги, вы одновременно как бы приобретаете и валюту (часть ценных бумаг золотодобывающих компаний привязана к доллару), и золото.
Стратегия 3: Покупка акций российских компаний
Как купить: через инвестиционное или брокерское приложение банка.
Риск: выше среднего.
Евгений Коган: говоря о покупке акций российских компаний, нам, разумеется, приходится констатировать, что дивидендная доходность по ним стала меньше, чем некогда. В этом свою роль сыграло повышение налогов, проблемы с санкциями и тому подобные обстоятельства.
В то же время акции российских компаний заметно просели в цене, поэтому их приобретение не столь затратно. При этом у целого ряда фирм все еще достаточно неплохие дивиденды — сейчас они на уровне 10–12%. Однако мы прекрасно понимаем, что санкции не вечны, когда-то они будут сняты, поэтому и ценные бумаги сегодня дают одну доходность, а завтра другую. Соответственно, меняется и их стоимость.
Конечно, при этом надо помнить, что рынок акций более рискованный. Эти ценные бумаги куда более волатильный актив. Кроме того, возможно введение новых пакетов санкций, которые также могут повлиять на стоимость портфеля.
Евгений Коган
Основатель проекта BitKogan и президент Столыпинского клуба:
Каждый из описанных выше вариантов может рассматриваться как самостоятельная стратегия для сохранения и приумножения сбережений. Но я бы, честно говоря, выбрал четвертый вариант, то есть делал бы комбинированный портфель: процентов на 60 облигации, на 20 акции и процентов на 20 инструменты, так или иначе привязанные к золоту.
Внимание! Несмотря на то, что мы всегда стараемся выбирать для текстов лучших экспертов и аналитиков, стоит помнить, что каждый случай индивидуален, а наш материал нельзя воспринимать как инвестиционную рекомендацию. Поэтому перед вложением средств стоит отдельно проконсультироваться со специалистом относительно вашей конкретной ситуации.
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