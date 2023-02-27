«Новое агрегатное состояние денег». Что такое цифровой рубль? Зачем он нужен? Как его купить?

Российский Центробанк анонсировал пилотный запуск цифрового рубля. Первые расчеты будут осуществляться уже с 1 апреля этого года. Но что вообще такое этот цифровой рубль? Чем он отличается от безналичных денег или привычных криптовалют? Даст ли он какие-то новые возможности бизнесу и обычным людям? Можно ли будет им платить за рубежом? Обо всем этом «Собака.ru» рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Что такое цифрой рубль?
Если коротко — это новая форма денег, выпускаемая Центральным банком и технологически немного похожая на криптовалюты. Чтобы объяснить, зачем она понадобилась, нужно сделать небольшой экскурс в историю.
Исторически все финансовые услуги населению и юрлицам оказывают коммерческие банки. Над ними существует Центробанк, который занимается эмиссией денег, грубо говоря, он их печатает и предоставляет коммерческим банкам. Сам никакого доступа к населению он не имеет.
Какое-то время назад возникла идея, что ЦБ может вести счета клиентов самостоятельно, то есть напрямую общаться с населением. Первыми эту идею реализовали финны еще в восьмидесятые, когда их регулятор выпустил предоплаченные карты, которые раздавали гражданам. Эта идея не взлетела, оказавшись неэффективной. Однако о ней снова вспомнили, когда появились криптовалюты.
Финансовые власти по всему миру отнеслись к биткоину с недоверием, но оценили удобство механизма, на котором он построен. Тогда во многих странах центральные банки решили выпускать свои собственные платежные инструменты с использованием технологии распределенных реестров, впервые опробованной на биткоине. Так возникла идея цифрового доллара, цифрового юаня, цифрового рубля и около 50 других цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ).
Олег Мисько
Заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС:
У нас уже есть наличная и безналичная форма денег. Теперь третье агрегатное состояние денег — цифровые рубли. Этот инструмент может дать государству несколько возможностей. Так, эмиссия бумажных и безналичных денег предполагает контакт с законодательной властью, ее размер определяет Госдума. Какой механизм будет здесь, пока никто не знает.
Если же размер денежной массы в экономике не увеличивается, то цифровые деньги можно использовать, чтобы очень постепенно замещать бумажные рубли, которые сложнее отследить, которые сложнее контролировать.
В чем отличие цифрового рубля от других криптовалют?
Классические криптовалюты — это, с точки зрения государства, серая зона, которая никем не регулируется. На этом рынке нет единого центра, который устанавливал бы правила игры. Здесь же Центробанк гарантирует, что один токен будет всегда равен одному рублю.
По сути, это будет еще одна форма денег, наряду с бумажными деньгами и безналичными расчетами. В будущем он будет везде приниматься как форма оплаты, его можно будет свободно переводить со счета на счет, платежи в нем будут гарантироваться государством.
Тогда в чем отличие от классического безнала?
Пока точного и окончательного ответа нет ни у кого. Мы полагаем, что с точки зрения пользователя, заметных отличий не будет. Вероятно, у вас в банковское приложение будет встроен кошелек с этими цифровыми рублями. Их можно будет тратить на покупки, свободно конвертировать в наличные, безналичные и обратно.
В общем, все будет очень похоже на обычный банковский счет с одним важным отличием. Сейчас деньги, неважно ваши или «Газпрома», лежат на счету в коммерческом банке. Цифровые рубли будут храниться непосредственно в Центральном банке, то есть напрямую у государства.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Отличия будут иметь место только в юридической и технологической области, а значит они никак не повлияют на простого потребителя. Правда, регулятор сообщил, что цифровым рублем можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета, в то время как безналичными деньгами нельзя расплатиться, если отсутствует подключение пользователя к сети.
Постойте! В сообщении ЦБ упоминаются 13 коммерческих банков, которые будут работать с цифровым рублем?
В качестве агентов. Храниться цифровые рубли будут в ЦБ, а коммерческие банки будут предоставлять своим клиентам приложения для работы с ними, обеспечивать поддержку платежей, конвертацию цифрового рубля в обычный, обслуживать соответствующие банкоматы.
Тогда зачем это все?
Хотя пользователи не заметят принципиальной разницы, государство получит ряд важных преимуществ. Оно сможет напрямую управлять денежной массой. Если сейчас ЦБ предоставляет деньги банкам, а те уже сами под определенный процент дают их людям, то в случае с цифровым рублем государство сможет прямо контролировать каждую копейку.
Это удобно, к примеру, при выплате детских пособий. Если их платить в цифровых рублях, то эти деньги можно специальным образом закодировать. В результате их получится потратить только в тех магазинах, где продается детская присыпка и памперсы. А там, где продается водка, ими расплатиться будет нельзя.
Плюс государство может делать с цифровым рублем всякие экзотические манипуляции. К примеру, китайцы экспериментируют с цифровым юанем короткого периода жизни. Они выдают людям некоторую сумму, которая «живет» всего три месяца, после чего сгорает, если ее не потратить. Это полезно, когда государству по каким-то причинам надо разогнать инфляцию. Теоретически можно сделать и наоборот, выдавать цифровые рубли с премией за длительное неиспользование, если вам, напротив, нужно остановить рост цен. Но все это пока гипотетические возможности. На первом этапе схема, скорее всего, будет простой — чисто платежное средство.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
[При операциях] цифровым рублем исчезнет одно важное свойство денег – обезличенность. Цифровой рубль имеет уникальный цифровой код, с помощью которого можно отследить и идентифицировать все его движения. Также цифровая валюта позволяет отслеживать физическое местонахождение человека, владеющего электронным кошельком. Для многих пользователей именно обезличенность расчетов – важный фактор для сохранения конфиденциальности своих операций. Поэтому цифровой рубль для расчетов подойдет далеко не всем.
То есть на криптобиржах цифровой рубль тоже не ждать?
Пока нет. Сейчас он предполагается абсолютно изолированным сегментом, который пока никак не будет взаимодействовать с классическими криптовалютами.
Технически в будущем его можно будет использовать для покупки и продажи криптовалюты, но в реальности это станет возможно, только если государство даст на это свое согласие. Пока цифровой рубль и условный биткоин — это абсолютно разные сущности и связи между ними, кроме общих технологических идей, нет никакой.
Можно ли цифровым рублем будет платить за рубежом?
Опять же теоретически такая возможность есть, более того, разные государства уже экспериментируют с трансграничными платежами в цифровых валютах. Однако при использовании цифрового рубля встают те же вопросы, что при использовании других видов денег.
Если вы переправляете цифровой рубль в Китай, то нужно договориться о том, как китайцы получат под него необходимое покрытие — в рублях, в долларах, в юанях, в золоте. Нужно устанавливать обменные курсы для таких операций. В общем, технически в ЦВЦБ все новое, но договариваться придется по-старому.
Смогут ли криптокошельки с цифровыми рублями заменить неработающие за рубежом банковские карты или банковские переводы через систему SWIFT? Возможно. Такие предположения мы уже слышим. Но пока мы не увидели полноценную презентацию конечного пользовательского продукта, это всего лишь гипотеза, которую, впрочем, вполне можно обсуждать.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Для внедрения цифровой валюты понадобится создать не только инфраструктуру в банках, но и расширять сеть на множество потребительских точек (магазины, рестораны, спортзалы и т.д.), при этом бизнес будет нести затраты, хотя его выручка от этого принципиально не увеличится.
Другой минус цифрового рубля заключается в том, что если на обычный банковский счёт начисляют проценты, можно получать кэшбэк при тратах с карты, то при проведении платежей через цифровые рубли таких вознаграждений не предусмотрено.
Олег Мисько
Заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС:
Когда мы говорим о вопросе цифровых денег, конечно, еще встает вопрос безопасности. Если наличные можно банально украсть, безнал вывести с помощью мошеннических схем, то тут явно напрашивается вопрос всяких взломов и хакерских атак. Я так думаю, что мы и не бежим очень быстро в направлении повсеместного внедрения цифрового рубля, потому что пока никто не может дать гарантии, что эта система достаточно хорошо защищена.
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