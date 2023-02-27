«Новое агрегатное состояние денег». Что такое цифровой рубль? Зачем он нужен? Как его купить?

Что такое цифрой рубль?

Если коротко — это новая форма денег, выпускаемая Центральным банком и технологически немного похожая на криптовалюты. Чтобы объяснить, зачем она понадобилась, нужно сделать небольшой экскурс в историю.

Исторически все финансовые услуги населению и юрлицам оказывают коммерческие банки. Над ними существует Центробанк, который занимается эмиссией денег, грубо говоря, он их печатает и предоставляет коммерческим банкам. Сам никакого доступа к населению он не имеет.

Какое-то время назад возникла идея, что ЦБ может вести счета клиентов самостоятельно, то есть напрямую общаться с населением. Первыми эту идею реализовали финны еще в восьмидесятые, когда их регулятор выпустил предоплаченные карты, которые раздавали гражданам. Эта идея не взлетела, оказавшись неэффективной. Однако о ней снова вспомнили, когда появились криптовалюты.

Финансовые власти по всему миру отнеслись к биткоину с недоверием, но оценили удобство механизма, на котором он построен. Тогда во многих странах центральные банки решили выпускать свои собственные платежные инструменты с использованием технологии распределенных реестров, впервые опробованной на биткоине. Так возникла идея цифрового доллара, цифрового юаня, цифрового рубля и около 50 других цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ).