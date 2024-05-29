В России повышают налоги! Кто будет платить НДФЛ в 22%? Реальные зарплаты станут меньше или работодатель компенсирует разницу?

Что случилось?

Министерство финансов разработало и внесло в правительство проект изменений в налоговую систему страны, которые должны заработать уже с 1 января 2025 года. Согласно ему, планируется повысить налоги на добычу полезных ископаемых и налог на прибыль компаний (с 20% до 25%). Однако больше всего внимания оказалось приковано к обновленной шкале НДФЛ. Сейчас большинство россиян платит 13%, а те, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, — 15%. Вместо этого предлагается ввести пять ступеней:

13% для доходов менее 2,4 млн рублей в год (менее 200 тысяч в месяц)

15% для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год (200 – 415 тысяч в месяц)

18% для доходов от 5 до 20 млн рублей в год (415 тысяч – 1,67 млн в месяц)

20% для доходов от 20 до 50 млн рублей в год (1,67–4,17 млн в месяц)

22% для доходов выше 50 млн в год (более 4,17 млн в месяц)

При этом повышенный НДФЛ нужно будет платить не со всего дохода, а именно с той его части, которая больше установленного порога. То есть, человек, получающий 3 млн рублей в год, будет платить 13% с 2,4 млн и лишь 600 тысяч рублей в год будут облагаться повышенным налогом.

Немного изменится и налог на доход со вкладов. Сейчас он по умолчанию составляет 13% (подробнее о том, как он рассчитывается, можно прочитать в материале «Собака.ru») и 15%, если банковские счета приносят человеку более 5 млн рублей в год. Теперь повышенная ставка в 15% начинает действовать для банковского дохода стартующего от 2,4 млн рублей.