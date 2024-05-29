В России повышают налоги! Кто будет платить НДФЛ в 22%? Реальные зарплаты станут меньше или работодатель компенсирует разницу?

Минфин внес в правительство проект налоговой реформы. Помимо прочего, она включает рост налога на прибыль до 25% и введение прогрессивной шкалы НДФЛ, максимальная ставка по которому достигнет 22%. С чем связаны изменения? Какой эффект они будут оказывать на экономику? И не приведут ли к массовому возвращению «серых» зарплат. Разбираемся в материале «Собака.ru».
Что случилось?
Министерство финансов разработало и внесло в правительство проект изменений в налоговую систему страны, которые должны заработать уже с 1 января 2025 года. Согласно ему, планируется повысить налоги на добычу полезных ископаемых и налог на прибыль компаний (с 20% до 25%). Однако больше всего внимания оказалось приковано к обновленной шкале НДФЛ. Сейчас большинство россиян платит 13%, а те, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, — 15%. Вместо этого предлагается ввести пять ступеней:
- 13% для доходов менее 2,4 млн рублей в год (менее 200 тысяч в месяц)
- 15% для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год (200 – 415 тысяч в месяц)
- 18% для доходов от 5 до 20 млн рублей в год (415 тысяч – 1,67 млн в месяц)
- 20% для доходов от 20 до 50 млн рублей в год (1,67–4,17 млн в месяц)
- 22% для доходов выше 50 млн в год (более 4,17 млн в месяц)
При этом повышенный НДФЛ нужно будет платить не со всего дохода, а именно с той его части, которая больше установленного порога. То есть, человек, получающий 3 млн рублей в год, будет платить 13% с 2,4 млн и лишь 600 тысяч рублей в год будут облагаться повышенным налогом.
Немного изменится и налог на доход со вкладов. Сейчас он по умолчанию составляет 13% (подробнее о том, как он рассчитывается, можно прочитать в материале «Собака.ru») и 15%, если банковские счета приносят человеку более 5 млн рублей в год. Теперь повышенная ставка в 15% начинает действовать для банковского дохода стартующего от 2,4 млн рублей.
Зачем это делается?
«Реформа проводится для повышения доходов государства, — поясняет в беседе с «Собака.ru» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. — При этом стоит заметить, что государство обещает часть собранных денег (в первую очередь за счет дополнительных доходов с физических лиц) направить на социальные нужды».
Общий рост доходов бюджета должен составить примерно 2,6 трлн рублей (при этом только рост налога на доходы физлиц должен принести более 500 млрд). При этом в Минфине настаивают — реформа НДФЛ затронет лишь небольшое число работников. «Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения», — приводит слова главы Минфина Антона Силуанова газета «КоммерсантЪ».
«Рост поступлений в бюджет анонсирован достаточно существенный, — полагает в беседе с «Собака.ru» Владимир Саськов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, — если у нас общая собираемость налогов в консолидированный бюджет порядка 30 трлн рублей, то представьте насколько это мощно — 2,6 трлн. Если говорить о росте доходов от НДФЛ — то он превышает годовой бюджет крупного российского региона (планируемые 500 млрд рублей действительно превышают общие годовые доходы Татарстана или Красноярского края, — прим. ред.)».
Не будут ли больше уклоняться от налогов?
Как считает Олег Мисько, заведующий кафедрой экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге, новая схема действительно может привести к тому, что часть компаний попытается уклониться от того, чтобы платить повышенный НДФЛ за своих сотрудников. «По одной причине — расчет по новой шкале организационно более трудный, это довольно большой бухгалтерский труд, который повышает транзакционные издержки», — сказал он в беседе с «Собака.ru».
По его мнению, работодатели могут не только передавать своим высокооплачиваемым сотрудникам часть зарплаты в конверте, но и просто перейти на «незарплатные схемы поощрения». «Такие сотрудники начнут получать премии и бонусы не деньгами, а ценными бумагами, например», — поясняет свою мысль Мисько.
Рост процента «серых» зарплат допускает и Владимир Саськов из НИУ ВШЭ. «Это вполне возможно, — говорит он, — но если 10–15 лет это была бы колоссальная проблема для государства, потому что не было действенных механизмов выявления таких случаев, то сейчас система мониторинга находится в очень хорошем состоянии, и у ФНС есть эффективные инструменты контроля».
Сходным образом видит ситуацию и Юлия Вымятнина из Европейского университета. «Я не думаю, что будет существенное влияние на собираемость. В последние годы была проведена большая работа по росту прозрачности всех платежей в экономике, сильно выросла доля безналичных расчетов (которые практически невозможно скрыть от налогов)», — полагает она.
А кто в итоге заплатит?
На вопрос о том, на кого именно ляжет бремя дополнительных процентов НДФЛ опрошенные эксперты отвечают примерно одинаково. «Это будет зависеть от переговорной силы сотрудников, — говорит Юлия Вымятнина. — Самым ценным и редким компенсируют [дополнительные проценты] Остальные будут сами платить повышенную ставку». При этом эксперт уверена, что второй вариант коснется большинства высокооплачиваемых сотрудников, которые попадут под повышение НДФЛ.
В этом же уверен и Владимир Саськов из НИУ ВШЭ. «Решит ли работодатель сохранить "чистый" доход работника — это дело будет, думаю, индивидуально, — полагает эксперт, — Думаю, в большинстве случаев на первых порах бремя ляжет на работника».
«Адаптация под новые ставки окладов будет происходить постепенно, — добавляет Олег Мисько из Президентской академии, — повышения зарплат прямо вдруг не произойдет. Это будет потихоньку будет происходить по мере обычной индексации зарплат».
Ставка в 13–22% — это много?
«Это весьма лояльная прогрессия по отношению к очень богатым людям, — уверен Владимир Саськов из НИУ ВШЭ, — ну, сами посудите 22% при зарплате свыше 50 млн рублей. В Европе верхние пределы НДФЛ бывают и 40%, и 45%, и под 50% (в Нидерландах ставка может доходить до 49,5%, — прим.ред.). То есть у них в два раза налоговые изъятия у сверхбогатых людей выше. Так что у нас очень предусматривается лояльная верхняя планка».
Такое же мнени озвучивает и Юлия Вымятнина из Европейского Университета. «С точки зрения ставок на доходы физлиц, например, у нас не самые высокие налоги. Если посмотреть на предельную (самую высокую в прогрессивной налоговой шкале) ставку по странам БРИКС, то в Бразилии она составляет 27.5%, в Индии – 30%, в Китае – 45%, в ЮАР – 45%, а у нас предлагают 22%», — говорит она.
Могут вскоре налоги поднять снова?
Ответ на этот вопрос никто точно не знает. Так, власти страны говорили о необходимости «зафиксировать до 2030 года». Однако гарантий, что новые изменения все же не произойдут никто дать не может.
«В любом случае органы мониторинга [состояния экономики] будут следить за тем, что происходит [с собираемостью налогов], для принятия решений о дальнейших изменениях», — полагает Олег Мисько из Президентской академии в Санкт-Петербурге. Однако, добавляет эксперт, «от налоговой системы требуется предсказуемость», поэтому он не ждет дальнейшего роста НДФЛ в ближайшее время.
«Ряд представителей экспертного сообщества, депутатов, сотрудников Минфина полагают целесообразным вообще закрепить новые правила игры до 2036 года — больше чем на 10 лет. Поэтому можно с определенной долей уверенности утверждать, что это довольно надолго, а не первая часть марлезонского балета», — соглашается Владимир Саськов.
А насколько это поможет в борьбе с неравенством?
Борьба с расслоением доходов обычно называется в качестве одного из основных мотивов введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Хотя, у этого аргумента есть и слабые стороны, так жители ЮАР платят разный размер налога в зависимости от своего достатка (в разбеге от 18% до 45%), однако эта страна является одной из лидеров по неравенству.
Если говорить только о борьбе за социальную справедливость, а не о комплексе задач (таких, как наполнение бюджета, поддержка экономики и выравнивание доходов) повышение ставок могло бы быть и выше, полагает Владимир Саськов из НИУ ВШЭ. «Если бы стоял только вопрос социальной справедливости, то ставки могли бы быть от 20% до 40%. Это принесло бы больше денег в бюджет и позволило бы полностью отказаться от НДФЛ для наиболее бедных категорий работников», — приводит пример эксперт. В этом смысле эксперт полагает, что реформу можно назвать взвешенной.
Олег Мисько из Президентской академии, считает что идея полного отказа от налога для наименее обеспеченных работников неверна в корне. «Зарплаты по 17 тысяч нужно повышать, делать невозможными такие доходы, а не освобождать от налогов тех, кто их получает», — уверен экономист. По его мнению для реальной борьбы с неравенством надо вводить налоги на сверхдорогое потребление вроде покупки элитной недвижимости или автомобилей премиум-сегмента. Предложенную реформу же он также считает корректной, «по крайней мере она не опасна», — заключает Мисько.
В свою очередь Юлия Вымятнина из ЕУ полагает, что реформа не учитывает региональную разницу в доходах населения. «200 тысяч в месяц для Петербурга и Томска — разные деньги», — приводит она пример. «В наибольшей степени от новой шкалы "пострадают" те, кто живет в самых крупных городах, — продолжает профессор Европейского университета. — При этом представим себе семью, где один человек получает, допустим, 250 тыс. руб. в мес., второй - 100 тыс. И у них двое детей. Никаких льгот на детей они не получат, но в доходах потеряют. Между тем, именно такие семьи скорее склонны вкладывать больше в образование и здоровье детей и, тем самым, повышать будущий человеческий капитал страны и долгосрочный экономический рост».
«Замечу также, что НДФЛ на доходы по вкладам и ценным бумагам очень плоский, при этом крупные доходы такого рода получают как раз люди, находящиеся в верхней части доходного распределения. То есть шкала [налогообложения доходов все равно получается] не особенно прогрессивна (и может восприниматься как не очень справедливая)», — заключает Вымятнина.
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