В России остановлены биржевые торги долларами и евро! Что это значит? Валюту больше не купить? Каким будет курс?

В среду, 12 июня, вступили в силу новые ограничения в отношении России, одно из них — фактический запрет на биржевую торговлю долларами и евро. Уже на следующий день курс рубля просел, а к обменникам выстроились длинные очереди. Что это значит для жителей страны? Где теперь можно будет покупать американскую и европейскую валюты? Сколько теперь будет стоить евро? И правда ли некоторые банки уже продают доллар по 200 рублей? Отвечаем!
Что произошло?
12 июня было объявлено о новых ограничениях в отношении российских компаний. В частности, в списке оказалась Московская биржа — единственная площадка в России, на которой велись биржевые валютные торги, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступал посредником в операциях с валютой.
«На бирже присутствовали в основном крупные игроки, — объясняет редакции «Собака.ru» руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов, — это крупные экспортеры и импортеры, а также банки, которые потом продавали валюту отдельным людям, а также мелким и средним компаниям».
Что это значит?
Что в России больше не будет биржевой торговли так называемыми парами: рубль — доллар и рубль — евро. Проще говоря, те самые крупные компании-экспортеры и банки не смогут использовать Московскую биржу для торговли валютой. Торги остановлены с 13 июня.
«Централизованных биржевых торгов долларом и евро теперь не будет, — поясняет Евгений Коган, автор telegram-канала Bitkogan, — во всяком случае, пока. Что значит централизованных? НКЦ выступал главным контрагентом по всем биржевым сделкам с валютой. Покупал у продавцов и продавал покупателям. Благодаря этому разница между ценой покупки и продажи была минимальной (валютный спред). Теперь рынок полностью переходит на внебиржевую систему торгов, где основные игроки — банки. Соответственно, основные объемы торгов будут проходить через них. Доллары, евро (и пока еще гонконгский доллар) на Московской бирже больше не купить».
А обычный человек тоже не сможет купить валюту?
Нет, как раз для обычных людей изменения будут не такими заметными. «Любой россиянин по-прежнему может купить доллары или евро в обменнике, — объясняет Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», — также остается возможность приобрести валюту у банка. Единственное, что теперь сделать нельзя, — это использовать для покупки безналичных долларов и евро брокерское приложение, где был более выгодный курс».
«За валюту придется немного переплатить из-за того, что некоторые банки непропорционально увеличили спред, поэтому перед тем как идти в первый попавшийся обменник, проверьте курсы валют в крупнейших банках. Спустя некоторое время курс еще больше нормализуется и станет единым для всех, как это обещает Центробанк», — заключает Евгений Коган, автор канала Bitkogan.
Что с валютными вкладами?
Ничего нового, для них действуют все те же ограничения, которые были и раньше. «Если речь идет о счетах в санкционных банках, то с ними все уже случилось, — говорит Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», — их можно либо продлевать, либо конвертировать в другую валюту. Если речь о тех финансовых организациях, на которые ограничения не распространяются, то здесь тоже нет изменений, кроме неопределенности курса».
А как теперь будет определяться курс?
Раньше курс официальный валют — то есть то, сколько стоит доллар или евро в России, — устанавливался как раз по итогам торгов на Московской бирже. Как ожидают аналитики, в России может вскоре возникнуть альтернативная площадка для торговли валютой. Так, в комментарии Forbes аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин предположил, новая внебиржевая структура может появиться даже на базе все той же Московской биржи. «Прозрачность проводимых там сделок будет под вопросом, равно как и возможности манипуляций с курсом, поэтому не исключено, что в стране могут появиться несколько курсов доллара и евро: официальный, курсы отдельных банков и курс черного рынка валюты», — заключил Потавин.
Правда, с этим согласны не все. Так, Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс» в комментарии «Собака.ru» полагает возникновение в России нескольких курсов маловероятным. «Пока все думают, как будет лучше, возможно, ЦБ создаст площадку для внебиржевой торговли валютой, может быть, банки соберутся вместе и будут это делать. В любом случае без рыночного курса мы не останемся».
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
Я никоим образом не верю в эти страшилки о том, что у нас теперь будет просто официальный курс, спущенный сверху и параллельный курс на черном рынке. Да, будет сложнее, да, ситуация требует финансовых и интеллектуальных затрат, но сохранение биржевого курса в текущей ситуации не то чтобы нерешаемая задача. Соглашусь, что прозрачности как минимум на начальном этапе станет меньше, а возможностей для манипуляции больше, но очень надеюсь, что со временем такие торги вне биржи нормализуются и станут понятными игрокам.
Уже 13 июня появилось сообщение ЦБ о том, что регулятор для установления курсов будет использовать «банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов». Таким образом, объясняет экономист Евгений Коган, «теперь курс будет определяться по внебиржевому рынку из данных и отчетов банков».
Сколько же тогда будет стоить доллар?
Утро 13 июня отметилось ажиотажным спросом на валюту — у обменников выстроились огромные очереди. В этих условиях приобретать доллары или евро становится все затратнее — вечером 12-го числа, сразу после объявления о введении ограничений, некоторые банки продавали американскую валюту дороже 100 рублей. Затем во многих обменниках цены вернулись в диапазон 90–97 рублей, однако утром рост продолжился.
«В краткосрочной перспективе могут появиться непонятные, взятые с потолка, курсы, — признает Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», — в первые недели и даже месяцы мы можем столкнуться со сравнительно резкими колебаниями, когда сегодня доллар стоит 95 рублей, завтра — 97, а послезавтра — 94, что, конечно, неудобно, если доллары вам нужны прямо сейчас. Но как только ситуация стабилизируется, мы придем к колебаниям в 10–50 копеек за день».
В итоге, 13 июня впервые объявил курсы валют, рассчитанные без проведения биржевых торгов. По ним, один доллар оценивался в 88,21 рубля, а евро — в 94,83 рубля.
А ждать ли резкого падения рубля?
На фоне новостей о введении ограничений в приложениях банков появились шокирующие курсы обмена валюты. Так, телеграм-канал «Сам ты инвестор!» обратил внимание на то, что некоторые банки предложили покупать доллар по 120, а то и по 200 рублей. Однако, отмечают эксперты, эти курсы не стоит принимать всерьез.
«Это явно просто запретительные курсы, которые не имеют отношения к реальности, — говорит Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», — фактически это означает, что конкретные банки не хотят покупать или продавать валюту и взяли время, чтобы разобраться в ситуации».
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
Может ли доллар по 200 на какое-то время стать нормой? Нет. Все санкционные банки торгуют наличной валютой, везде можно купить доллары и евро, то же самое и с безналом. Я не вижу предпосылок для резкого обвала курса.
Что касается очередей в обменники — мне кажется, что опыт, к сожалению, никого не учит. Мы это уже проходили в 2022 году, когда люди покупали доллары по 150 рублей, выстаивая для этого огромные очереди в обменниках, а потом евро полгода стоил по 60 рублей. Я как придерживался, так и придерживаюсь мнения, что в кризис дергаться бежать и менять не надо. Исключение только одно — завтра самолет и валюту просто необходимо купить прямо сейчас.
«Среднесрочно таких факторов ослабления рубля нет, — добавляет экономист и автор канала актор канала Bitkogan Евгений Коган. — В моменте систему конкретно пролихорадило, но после такой «горячки» наступает выздоровление. Регулятору и участникам торгов нужно время чтобы приспособиться. Поскольку ЦБ пообещал рыночный курс единый для всех, то рано или поздно это должно отразиться на величине валютных спредов (скорее всего, они будут снижаться)».
А дефицита валюты не будет?
В первый день после новостей о вводе ограничений в российских обменниках действительно стала заканчиваться валюта, сообщает Business FM. Однако полностью валюта из оборота вряд ли исчезнет. Даже напротив, экономист Григорий Баженов в интервью «Осторожно Media» предположил, что «выводить и вывозить доллары и евро из страны будет сложнее и дороже».
В свою очередь Константин Зиятдинов полагает, что в ближайшее время ситуация вернется в норму. «На уровне бытовых потребностей россиян ситуация не скажется, проблем купить 500 долларов перед поездкой или взять 1000 евро на заграничное лечение не будет, — полагает он, — на самом деле много где в мире валюта торгуется на внебиржевом рынке, в том числе в развитых странах. Ситуация неприятная, но она осложняет жизнь скорее крупным игрокам».
А как же юань?
Ограничения на биржевую торговлю китайскую валюту не затронули — торги юанем на Московской биржей продолжаются. Более того, как заявил Центральный банк, юань станет основной валютой и именно от ее курса будет рассчитываться стоимость остальных валют.
«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — цитирует заявление ЦБ РБК.
Как говорит Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», юань «довольно сильно привязан к доллару», поэтому его вполне можно использовать для установления курсов американской и европейской валюты. «Поэтому в целом решение, наверное, выглядит разумным, опять-таки будет определять плюс-минус рынок, рыночные курсы. И важно сказать, что торги юанем у нас сейчас довольно объемные, что позволяет опять-таки формировать рыночный курс на юань», — заключил он.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Все эти постоянные изменения будут сказываться в том, что вынужденное доверие рублю у людей будет расти. Люди меньше будут готовы вкладываться в иностранные валюты.
При этом место доллара в глазах россиян китайская валюта все же вряд ли займет. Это не самая стабильная валюта, которая имеет тенденцию к снижению, чтобы поддерживать китайский экспорт на высоком уровне. Хотя все же это достаточно стабильная валюта, которая будет востребована у ряда граждан.
Банки наверняка будут больше предлагать вкладов, наверное в будущем будут и кредиты в юанях предлагать, хотя, мне кажется, что с кредитами в валютах мы так обожглись, что вряд ли это будет востребованный продукт.
Не заменит юань доллар и на повседневном уровне. Сейчас идет даже не дедолларизация экономики, а ее девалютизация. Мы возвращаемся к старым реалиям, когда зарплаты, цены мы мыслим не в долларах и не в юанях, а в рублях. Тем более, что смысл таких пересчетов есть при высокой инфляции. ЦБ же у нас бросает все силы и средства, чтобы её подавить, поэтому галопирующей инфляции ждать не приходится. А если ее нет, то и смысла в таких подсчетах тоже.
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