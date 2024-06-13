В России остановлены биржевые торги долларами и евро! Что это значит? Валюту больше не купить? Каким будет курс?

Что произошло?

12 июня было объявлено о новых ограничениях в отношении российских компаний. В частности, в списке оказалась Московская биржа — единственная площадка в России, на которой велись биржевые валютные торги, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступал посредником в операциях с валютой.

«На бирже присутствовали в основном крупные игроки, — объясняет редакции «Собака.ru» руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов, — это крупные экспортеры и импортеры, а также банки, которые потом продавали валюту отдельным людям, а также мелким и средним компаниям».