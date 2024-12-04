Доллар рухнет на 20%, ОПЕК исчезнет, а 3D-печать органов начнет эру долголетия: «возмутительные» прогнозы Saxo Bank на 2025 год

Как отмечают в Saxo Bank, вся мировая финансовая система после Второй Мировой войны строилась на двух важнейших основаниях — гарантиях защиты торговых путей со стороны Соединенных Штатов и использовании доллара как глобальной валюты. Однако, продолжают аналитики, Дональд Трамп в ходе своего первого срока нанес основательный удар по этому фундаменту.

«Вспомните… как Трамп потребовал ввести пошлины на импортные товары, чтобы компенсировать огромный внешнеторговый дефицит США, — говорится в первом "шокирующем" прогнозе на 2025 год, — а также, как он осуждал ту цену, которую США платит за поддержание "зонтика безопасности" [для союзников] США».

Как предполагают в Saxo Bank, первая четырехлетка миллиардера в Белом доме могла быть «лишь разминкой» перед началом масштабной деглобализации мировой экономики. В ходе нового срока Трамп может еще сильнее пересмотреть отношения США со внешним миром, «вводя огромные пошлины на весь импорт». Это «отсечет необходимый приток долларов на колеса глобальной финансовой системы», что заставит другие страны искать альтернативу.

Таким образом, говорится в прогнозе, страны БРИКС+ все больше будут ориентироваться на расчеты в цифровых валютах, обеспеченных золотом или напрямую будут использовать «офшорный» юань (китайская валюта, торгующаяся на Гонконгской бирже, служащая для облегчения вывода средств иностранными инвесторами из Китая, — прим. Собака.ru). Европа, в свою очередь, все больше будет ориентироваться на использование евро. В итоге, предполагают в Saxo Bank, рынок криптовалют может вырасти в 4 раза, а курс доллара, напротив, просесть (на 20% по отношению к основным валютам и на 30% — к золоту).