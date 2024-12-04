Доллар рухнет на 20%, ОПЕК исчезнет, а 3D-печать органов начнет эру долголетия: «возмутительные» прогнозы Saxo Bank на 2025 год

Ежегодно один из известнейших европейских инвестиционных банков, датский Saxo Bank, публикует свои «возмутительные» прогнозы. Это подборка маловероятных, но все же возможных событий, которые могут случиться в самом ближайшем будущем и серьезно изменить ход истории. Хотя сам банк признает, что эти предсказания «никогда не претендовали на то, чтобы оказаться точными», относиться легкомысленно к ним также не стоит. Brexit в 2017 году, резкое падение цен на золото в 2013-м, стремительный рост Bitcoin в 2017-м, — все эти события так или иначе согласуются с «возмутительными» прогнозами прошлых лет. Рассказываем о том, чего Saxo Bank не исключает в 2025-м.
Прогноз 1: Возвращение Трампа обвалит доллар
Как отмечают в Saxo Bank, вся мировая финансовая система после Второй Мировой войны строилась на двух важнейших основаниях — гарантиях защиты торговых путей со стороны Соединенных Штатов и использовании доллара как глобальной валюты. Однако, продолжают аналитики, Дональд Трамп в ходе своего первого срока нанес основательный удар по этому фундаменту.
«Вспомните… как Трамп потребовал ввести пошлины на импортные товары, чтобы компенсировать огромный внешнеторговый дефицит США, — говорится в первом "шокирующем" прогнозе на 2025 год, — а также, как он осуждал ту цену, которую США платит за поддержание "зонтика безопасности" [для союзников] США».
Как предполагают в Saxo Bank, первая четырехлетка миллиардера в Белом доме могла быть «лишь разминкой» перед началом масштабной деглобализации мировой экономики. В ходе нового срока Трамп может еще сильнее пересмотреть отношения США со внешним миром, «вводя огромные пошлины на весь импорт». Это «отсечет необходимый приток долларов на колеса глобальной финансовой системы», что заставит другие страны искать альтернативу.
Таким образом, говорится в прогнозе, страны БРИКС+ все больше будут ориентироваться на расчеты в цифровых валютах, обеспеченных золотом или напрямую будут использовать «офшорный» юань (китайская валюта, торгующаяся на Гонконгской бирже, служащая для облегчения вывода средств иностранными инвесторами из Китая, — прим. Собака.ru). Европа, в свою очередь, все больше будет ориентироваться на использование евро. В итоге, предполагают в Saxo Bank, рынок криптовалют может вырасти в 4 раза, а курс доллара, напротив, просесть (на 20% по отношению к основным валютам и на 30% — к золоту).
Прогноз 2: Ведущий производитель чипов NVIDIA станет вдвое дороже Apple
Аналитики Saxo Bank сравнивают происходящий сейчас бум технологий искусственного интеллекта с Золотой лихорадкой XIX века. «Занимающие монопольное положение IT-гиганты и множество технологических стартапов бросились осваивать "золотые горы", обещанные [миру разработчиками] технологий искусственного интеллекта», — говорится во втором прогнозе датской инвестиционной компании.
«Поговорка гласит, что во время золотой лихорадки единственные кто, которые наверняка сколотят состояние, — это продавцы лопат, ведь большинство старателей золота так и не найдут — продолжают в Saxo Bank, — Основным "продавцом лопат" в сегодняшней "золотой лихорадке", вызванной бумом ИИ, является NVIDIA. Эта компания разрабатывает инновационные чипы и, что не менее важно, предоставляет программную экосистему, которая лежит в основе львиной доли центров обработки данных для ИИ [по всему миру]».
Такое уникальное положение, говорится в прогнозе, может позволить американской корпорации уже в 2025 году стать самой прибыльной компанией в истории. Это приведет к тому, что акции NVIDIA взлетят в цене и рыночная стоимость производителя чипов достигнет 7 трлн долларов, обогнав Apple почти в два раза.
В свою очередь других IT-гигантов ждут сложности, ведь их прибыль может начать снижаться «из-за необходимости строить гигантские центры обработки данных, чтобы не отставать от конкурентов в "золотой лихорадке" ИИ», — пишут аналитики. Впрочем, добавляют в Saxo Bank, сама NVIDIA тоже может ощутить негативное влияние такого успеха, ведь взлет ее капитализации может привлечь «нежелательное внимание антимонопольных органов».
Прогноз 3: Ученые напечатают первое полностью функциональное человеческое сердце
Исследователям удается напечатать из живых клеток полностью функциональное человеческое сердце. Это становится возможно благодаря последним достижениям в области компьютерной томографии, которая позволяет ученым запечатлеть малейшие детали структуры этого органа. После печати орган на несколько недель отправляют в специальный биореактор, в котором сердце окончательно сформируется, обзаведясь всеми необходимыми сосудами и нервными окончаниями.
Таков, пожалуй, самый оптимистичный из «шокирующих» прогнозов на 2025 год. Как полагают в Saxo Bank такой биотехнологический прорыв нельзя исключать. И хотя, в тексте инвестиционной компании говорится о том, что в следующем году могут начаться лишь первые испытания на животных, последствия такого прорыва (если, конечно, он произойдет) «будут монументальными».
«Это может смягчить глобальный дефицит донорских органов за счет напечатанных сердец, адаптированных под ДНК конкретных пациентов, что снизит риск отторжения, — говорится в тексте банка. — Этот прорыв проложит путь к продлению жизни, за счет замены пришедших в негодность органов изготовленными на заказ».
Как результат человечество может столкнуться с целым рядом положительных эффектов: от бума инноваций в области медицинских и биотехнологий до глобального экономического роста, вызванного ростом средней продолжительности жизни на планете.
Прогноз 4: Успехи производителей электромобилей положат конец ОПЕК
Согласно прогнозам начала десятилетия, продажи электромобилей в Китае к 2024 году должны были достичь 5 млн штук, что составило бы примерно 15% от рынка автотранспорта в стране. Однако эти расчеты оказались поразительно неточными, говорится в следующем прогнозе Saxo Bank — уже в 2023 году число зарегистрированных машин на электрическом ходу превысило в Китае 8 млн штук. Сейчас на этот тип транспортных средств приходится 45% продаж в Поднебесной.
Другие страны стремительно идут по пути Китая, отмечают в датской инвестиционной компании. Это приводит к тому, что аккумуляторы для электромобилей производятся во все больших объемах и естественным образом становясь все дешевле. А это, в свою очередь, делает машины на электрическом ходу выгоднее, чем аналоги, использующие двигатель внутреннего сгорания. А уже это может подорвать глобальный нефтяной рынок.
«В 2025 году, когда картина будущего спроса [на нефть] станет очевидной (ведь две трети нефти в конечном итоге превращаются в бензин или дизельное топливо для автомобилей и грузовиков), ОПЕК может обнаружить, что ее значимость еще больше упала, — говорится в тексте Saxo Bank. — Ограничения на добычу станут неактуальными. Некоторые члены картеля начнут обманывать партнеров и превышать квоты на добычу, чтобы урвать максимальную долю рынка в условиях падающего спроса. Тогда большинство членов ОПЕК поймут, что игра окончена — на фоне внутренних распрей ключевые игроки выйдут из организации, которая после этого отправится на свалку истории».
Такое развитие событий, говорится в прогнозе, приведет к резкому обвалу цен на нефть. Впрочем, падение вскоре замедлится, ведь в новых условиях производство дорогостоящей сланцевой нефти (которую сейчас активно добывают в США) станет неактуальной, что несколько сократит предложение на рынке.
Прогноз 5: Стихийное бедствие впервые разорит крупную страховую компанию
Изменение климата уже в следующем году может иметь драматические последствия для страховых компаний в США и даже больше — для всей отрасли страхования рисков. Таков еще один «шокирующий» прогноз от Saxo Bank.
Как отмечают авторы, стихийные бедствия, вызванные глобальным потеплением, все чаще потрясают мир. Так, в октябре 2024 года проливные дожди привели к затоплению некоторых участков пустыни Сахара. Незадолго до этого, в сентябре, разрушительное наводнение привело к гибели людей в Центральной Европе.
Как предполагают в Saxo Bank, 2025 год может быть отмечен еще более глобальным природным катаклизмом, который застанет врасплох одного из крупных страховщиков. «Один из крупнейших страховщиков США мог значительно недооценить страховые риски, связанные с изменением климата и продавать в регионе, который охватит бедствие, полисы по заниженным ценам, — говорится в тексте датской инвестиционной компании. — В случае нехватки [у страховщика] резервов для покрытия исков и недостаточном перестраховании для смягчения расходов от этого экстремального события паника может распространиться по всей отрасли».
Последствия такого кризиса могут быть куда более далеко идущими, нежели простое банкротство крупного игрока на страховом рынке. Невозможность выплат всем пострадавшим может подорвать веру покупателей в недвижимость, ведь некоторые так и не смогут получить компенсации за разрушенные дома. Это может привести к «существенному падению стоимости жилья на многих рынках», ведь «квадратные метры» в глазах потребителей больше не будут самым надежным средством инвестиций.
Прогноз 6: Китайское правительство раздаст триллионы юаней населению страны
Китайская экономика сегодня сталкивается с огромными вызовами, констатируют в Saxo Bank. На рынке страны создан «самый грандиозный долговой пузырь в истории», — говорится в еще одном «шокирующем» прогнозе. Суммарный долг всех частных компаний Поднебесной превышает 150% ВВП страны, обязательства региональных властей ровняются 80-90%.
В этих условиях китайские власти могут пойти на беспрецедентный шаг — выделение 50 трлн юаней в 2025-м и последующих годах. Причем деньги эти, полагают авторы из Saxo Bank, могут пойти не на выплату долгов — львиная доля будет роздана напрямую гражданам страны.
«Большая часть расходов пойдет напрямую в карманы потребителей через цифровую валюту e-CNY, — говорится в прогнозе, — так что деньги будут напрямую вливаться в экономику, а не идти на погашение долга. Китай также в значительной использует методы социальной инженерии, побуждая компании сокращать рабочие часы для улучшения качества жизни работников. Это стимулирует досуг, потребление (и, как следствие создание компаний), а также образование новых семей и деторождение».
Если такая политика будет иметь успех это естественным образом скажется на ценах на природные ресурсы, в частности на топливо, и на курсе юаня.
Прогноз 7: Развитие искусственного интеллекта взвинтит цены на электроэнергию
«ИИ-революция — это изменения, требующие много энергии», — пишут аналитики Saxo Bank. Это заставляет крупнейшие технологические компании мира, такие как Amazon, Microsoft и Google вкладываться в энергетические проекты, в том числе связанные с атомными станциями.
«Но все это долгосрочные планы — на 2030 год и далее, — пишут авторы еще одного "шокирующего прогноза". — А как насчет энергетических потребностей [ИИ-отрасли] прямо здесь и сейчас?»
В датской инвестиционной компании не исключают, что развитие центров обработки данных приведет к резкому росту цен на электричество в США. «Это вызовет народное возмущение, поскольку люди увидят, как их счета за коммунальные услуги резко растут», — продолжают аналитики. В итоге они не исключают введение налогов на дата-центры и штрафов для ИИ-компаний, потребляющих слишком много энергии.
В сухом остатке такое развитие событий может привести с одной стороны к новому витку инфляции, а с другой — к буму инвестиций в энергетическую отрасль, включая открытие новых солнечных электростанций, и ТЭС, работающих на природном газе (стоимость которого на американском рынке может удвоиться).
Прогноз 8: Английский фунт возвращается после Brexit
Британская валюта получила сокрушительный удар после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Однако сейчас, полагают аналитики Saxo Bank, вполне подходящий момент для «возвращения» английской экономики, во всяком случае, к отыгрышу позиций в сравнении с ЕС.
В заключительном «возмутительном» прогнозе аналитики датской инвестиционной компании полагают, что британское правительство лейбористов может пойти на меры, которые оздоровят экономику страны и вернут ее на рельсы более впечатляющего, чем сейчас, экономического роста. Так, руководство страны может отказаться от наиболее обременительных для бюджета социальных программ и отказаться от наиболее болезненных для роста экономики налогов.
На этом фоне вся Европа, говорят в Saxo Bank, выглядит «больным человеком». Франция, отмечают датские аналитики, страдает от попыток справиться с дефицитом бюджета, а Германия — от разрушения своей прежней экономической модели, основанной на создании техники (в том числе автомобилей) премиум-класса за счет использования дешевых энергоресурсов из России.
На этом фоне курс фунта к евро может вернуться на уровни до референдума по Brexit. Страны же Европы, в том числе Германия, должны будут найти новый путь, но это, заключают в Saxo Bank, «возможно, будет "возмутительным" прогнозом уже на 2026 год…».
Комментарии (0)