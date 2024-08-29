Google нужно больше энергии, чем целым странам! А еще IT-гиганты (возможно) отменили «созидательное разрушение». Как так вышло?

Google и Microsoft потребляют больше электричества, чем целые страны — такие, как Исландия, Гана или Тунис. Об этом стало известно из исследования, опубликованного этим летом. Несмотря на то, что в СМИ время от времени появляются новости о кризисе BigTech-компаний и введении ими режима жесткой экономии, позиции многих из них становятся крепче. Так, в недавней статье журнал Economist констатировал: технологические гиганты становятся только больше и сильнее. Рассказываем о четырех важных тенденциях того, как BigTech меняет глобальную экономику (не в смысле внедрения инноваций!).
Тенденция 1: BigTech-компании потребляют энергии больше, чем страны
За 2023 год Google и Microsoft потребили по 24 ТВт·ч электроэнергии. По этому показателю они опередили не только большинство компаний, но и порядка 100 стран, включая Исландию, Гану или Тунис. Одному Google потребовалось столько же электричества, сколько всему Азербайджану, где, по официальным данным, живет чуть больше 10 млн человек, говорится в исследовании, опубликованном в июле 2024 года.
Впрочем, в этом исследовании приводятся еще более впечатляющие данные относительно влияния двух IT-гигантов на мировую экономику. Потребив 24 ТВт·ч электричества за год, Google отчитался о выручке в 305,6 млрд долларов. Как уточняют авторы исследования, если присовокупить к этому финансовые показатели Google Search, Google Cloud и YouTube, то деятельность корпорации принесла мировой экономике почти 740 млрд долларов. В то время как ВВП Азербайджана, также потребляющего 24 ТВт·ч электричества за год, составил 78 млрд долларов.
Максим Сторчевой
Доцент Департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:
С точки зрения экономиста, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, численность населения многих стран меньше десяти миллионов. А облачными сервисами пользуются несколько миллиардов человек ежедневно и по многу часов. Во-вторых, многие крупные компании по своей экономической активности еще до компьютерной эры давно стали могущественней, чем правительства небольших стран, или его годовая выручка превысила ВВП этих стран.
В-третьих, сейчас активность человека все больше смещается в компьютер и смартфон, а они загружают облачные сервисы для доступа к контенту, а в последнее время все больше к искусственному интеллекту. Это своего рода мозг нашей глобальной экономики и общества, а мозг — это важнейший орган и может потреблять очень много энергии, особенно когда общество становится высокоразвитым. У человека мозг составляет всего 2% от общей массы нашего тела, но потребляет около 20–25% от общей энергии организма. Вас еще удивляет, что облачные сервисы глобальных платформ так энергоемки?
Тенденция 2: Углеродный след от интернет-поиска и ИИ становится все больше
Логичным следствием высокого энергопотребления является рост выбросов CO2. Так, на один лишь Google за 2023 год пришлось 14,3 млн тонн углекислого газа. Это на 13% больше, чем в 2022 году, и на 48% больше, чем в 2019-м.
В компании отмечают, что такой рост связан в первую очередь с развитием центров обработки данных и резким распространением технологий искусственного интеллекта.
Впрочем, BigTech компании одновременно являются крупными инвесторами в проекты, направленные на борьбу с парниковым эффектом. Так, в июле 2024 года стало известно, что компания Microsoft сделала крупнейшую одноразовую инвестицию в проект по улавливанию CO2 из атмосферы. В свою очередь компания Apple еще в 2020 году объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2030 году.
Максим Сторчевой
Доцент Департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:
Любое действие человека имеет углеродный след... Вопрос должен звучать немного иначе: можно ли сделать так, чтобы облачные сервисы Google потребляли меньше энергии и выбрасывали в атмосферу меньше тепла? Как мы знаем, многие платформы работают над этим, посмотрите на годовые отчеты «Яндекса», он там рассказывает, как уменьшает энергоемкость и теплоотдачу своих дата-центров (так, согласно отчету, «Яндексу» в 2022 году удалось снизить выбросы CO2 в расчете на МВт·ч с 0,27 до 0,26 тонн, — прим. Собака.ru).
Тенденция 3: За пять лет стоимость лидеров BigTech утроилась
Еще в начале июня крупнейший производитель электронных чипов NVIDIA стал самой дорогой публичной компанией в мире — его стоимость превысила 3,34 трлн долларов. В мае 2019 года капитализация компании оценивалась в 82,5 млрд долларов.
«[В начале 2019 года] Microsoft была крупнейшей компанией Америки, стоимостью $780 млрд, за ней следовали ее крупные технологические конкуренты: Apple, Amazon, Alphabet и Meta*, — говорится в августовской колонке журнала The Economist. — Их общая стоимость тогда составляла $3,4 трлн. Сегодня производитель iPhone в одиночку превышает эту цифру. С начала 2019 года общая стоимость технологических гигантов выросла более чем в три раза — до $11,8 трлн».
По расчетам издания, Microsoft Apple, Amazon, Alphabet, Meta* и NVIDIA («Большая шестерка») теперь имеют общую стоимость больше, чем следующие за ними 25 крупнейших американских компаний вместе взятых.
Максим Сторчевой
Доцент Департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:
Это забавный факт, но какая-то компания всегда становится самой дорогой, потому что владеет большим количеством ресурса, который в данный момент является относительно более ценным, чем другие. Когда-то это была нефть, потом это были компьютеры и смартфоны, а теперь это видеокарты для ИИ. Завтра это будет еще что-нибудь.
Тенденция 4: BigTech (кажется) бросил вызов «созидательному разрушению»
«Что случилось с созидательным разрушением?» — именно такой подзаголовок выбрала редакция журнала The Economist для своего текста о стремительном росте BigTech-компаний за последние пять лет. Это отсылка к трудам великого австрийского экономиста Йозефа Шумпетера. Он считал что капитализм постоянно обновляется благодаря новым компаниям, которые время от времени появляются на рынке, предлагая прорывные инновации и меняя правила игры.
«Конечно, BigTech-компании, основанные десятилетия назад в общежитиях, гаражах и унылых офисах, должны быть уязвимы для тех же шумпетерианских сил, которые они сами некогда обрушили на головы своих промышленных предшественников», — пишет The Economist. Однако на первый взгляд этого не происходит — крупнейшие IT-гиганты только сильнее отрываются от преследователей в топе самых дорогих компаний мира.
По мнению редакции американского издания, дело в том, что NVIDIA, Amazon и другие компании «Большой шестерки» сами стали двигателями инноваций, скупая стартапы и переманивая молодых исследователей до того, как те смогут бросить им вызов. «С 2019 года пять технологических гигантов и Nvidia удвоили свои капитальные затраты, доведя их до 169 млрд долларов в прошлом году, — пишет издание, — за тот же период “Большая шестерка” добавила 1 млн рабочих мест, удвоив численность персонала».
Впрочем, полагают в The Economist, полностью спастись от созидательного разрушения все равно не удастся. «Нет сомнений, что однажды стены [BigTech] будут разрушены — либо правительствами, либо новыми формами конкуренции», — пишут журналисты. Однако, вероятно, это произойдет не в самое ближайшее время.
Юлия Вымятнина
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Хотя сейчас BigTech активно скупает хоть сколько-то перспективные стартапы и становится все крупнее, это не конец истории. Просто жизненный цикл таких корпораций длиннее, и если они не совершают систематически одних и тех же ошибок, они смогут дольше просуществовать. Тем не менее почти любая компания рано или поздно прекратит свое существование или трансформируется
Я бы скорее говорила о другой проблеме, связанной с инновациями. Насколько я понимаю, она довольно сильно проявляется в области фармацевтики, а в других областях ее пока сложнее описать. Речь идет о том, что в первую очередь берутся в работу проекты, которые позволят немного продвинуть то, что уже имеется. Повысить эффективность, улучшить точность, скорость — улучшить параметры того, что уже есть. Очень мало проектов, которые пробовали бы действительно новые идеи. Крупному бизнесу (а возможно, что и бизнесу в целом) не хватает здорового аппетита к риску и готовности пробовать что-то действительно новое. Как далеко мы сможем уйти, эксплуатируя задел, который был заложен во многом еще в 20-м веке, — непонятно.
*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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