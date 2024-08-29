Google нужно больше энергии, чем целым странам! А еще IT-гиганты (возможно) отменили «созидательное разрушение». Как так вышло?

Тенденция 1: BigTech-компании потребляют энергии больше, чем страны

За 2023 год Google и Microsoft потребили по 24 ТВт·ч электроэнергии. По этому показателю они опередили не только большинство компаний, но и порядка 100 стран, включая Исландию, Гану или Тунис. Одному Google потребовалось столько же электричества, сколько всему Азербайджану, где, по официальным данным, живет чуть больше 10 млн человек, говорится в исследовании, опубликованном в июле 2024 года.

Впрочем, в этом исследовании приводятся еще более впечатляющие данные относительно влияния двух IT-гигантов на мировую экономику. Потребив 24 ТВт·ч электричества за год, Google отчитался о выручке в 305,6 млрд долларов. Как уточняют авторы исследования, если присовокупить к этому финансовые показатели Google Search, Google Cloud и YouTube, то деятельность корпорации принесла мировой экономике почти 740 млрд долларов. В то время как ВВП Азербайджана, также потребляющего 24 ТВт·ч электричества за год, составил 78 млрд долларов.