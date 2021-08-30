Статистика дня: каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен

По итогам первых двух месяцев лета в 2021 году просроченными оказали 25% всех потребительских кредитов. Как пишут «Известия», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй, предыдущий максимум по этому показателю отмечался в декабре 2015 года, тогда он равнялся 23,5%. Даже в пандемийный 2020-ый доля просроченных кредитов была ниже и составляла не более 22,5% от общего числа.

В остальных сегментах показатель просроченных кредитов низкий, а за последний год и вовсе уменьшился. К началу августа он составил 7,4% для кредитных карт, 6,5% — для автозаймов, 1,3% — для ипотеки.

В Центробанке отмечают постепенное снижение доли поздней просрочки в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Одновременно с этим Банк России наблюдает ускорение темпов роста кредитного портфеля необеспеченных займов — в годовом выражении к 1 августа задолженность по ним выросла с 8,8 до 17,8%. Такое увеличение приводит к росту долговой нагрузки.

«Наблюдаемые сейчас темпы увеличения задолженности по необеспеченным займам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения. Без соответствующего изменения последнего рост кредитования будет приводить к увеличению долговой нагрузки населения, среднедушевой уровень которого вырос с 244 тысяч рублей в конце 2019 года до 324 тысячи к концу первого полугодия нынешнего», — отметил директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.