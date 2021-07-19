Выдача потребительских кредитов в Петербурге выросла более чем на четверть

По данным Национального бюро кредитных историй, выдача потребительских кредитов в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в Петербурге на 28,7%. В целом по России рост составил 13,9%, лидером среди регионов стала Москва (30,1%).

Всего за полугодие в России выдали 7,62 миллиона единиц кредитов, в Петербурге — 252 тысячи. До показателей 2019 года, когда за первое полугодие в России было выдано 9,13 млн кредитов, рынок пока не восстановился. «Можно констатировать, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании», — приводит «Деловой Петербург» слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Также они начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Жителям страны планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты, главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества.

За два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. В пятерку лидеров по числу взятых кредитов на жилье вошли Москва, Московская область и Петербург. Также россияне назвали оптимальную процентную ставку по ипотеке. Большинство считают, что она не должна превышать 5% годовых.