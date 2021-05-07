Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитику бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте 2021 года число выданных займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% в годовом. Объем портфеля микрозаймов в России увеличился на 2,3% — до 178,7 миллиардов рублей.

Средняя сумма одного микрозайма составляет 13,1 тысяч рублей, общий месячный объем выдачи — 31 миллиард рублей. При этом число просроченных займов в марте 2021 года увеличилось на 1,8% — до 5,4 миллионов единиц, их объем вырос на 5,3% — до 61 миллиарда.

Весной 2021 года растет и объем выданных потребительских кредитов. Только в марте этот показатель увеличился на 16,9% и достиг рекордных 340, 6 миллиардов рублей. Увеличился и средний размер такого кредита — теперь он составляет до 308 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что россияне начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Об этом свидетельствуют данные из доклада Росстата о социально-экономическом положении России в январе-марте 2021 года. Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 миллиарда рублей в день, или 280 миллионов рублей в час.