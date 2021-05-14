Петербург вошел в пятерку лидеров среди регионов России по числу взятых ипотек

По данным Росреестра, за первый квартал 2020 года в России зарегистрировано 843,2 тысячи ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года – 663,6 тысяч. В сравнении с 2020 годом спрос на такие кредиты вырос на 18%. В пятерке лидеров по числу ипотек Московская область (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.), Краснодарский край (51,2 тыс.), Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).

На рост спроса влияет цикличность приобретения нового жилья каждые 10-15 лет. Если рассматривать период с 1990 года, то на 2019-2021 годы пришлась волна смены «поколения покупателей» — это время, когда люди среднего возраста обладают достаточным благосостоянием для покупки недвижимости, отвечающей их потребностям.

Растет и количество сделок на вторичном рынке. За первый квартал зарегистрировано 820,5 тыс. сделок, что выше аналогичных показателей предыдущих лет: 2020 год — 716,6 тыс., 2019 год — 681,6 тыс.Наибольший спрос здесь наблюдается в Краснодарском крае (49,1 тыс.), Москве (35 тыс.), Свердловской области (32,7 тыс.), Московской области (31,5 тыс.) и Петербурге (26 тыс.).

«Высокий рост связан в том числе и с технологическими решениями Росреестра. Сегодня у заявителей есть возможность оформить электронную ипотеку в максимально короткие сроки. Востребованность услуги в сравнении с прошлым годом увеличилась в четыре раза», — говорит руководитель ведомства Елена Мартынова.

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в первом квартале 2021 года составило 189,7 тыс., что на 27% превышает аналогичный показатель 2020 года — 148,9 тыс. Однако ниже показателя 2019 года, когда с января по март было зарегистрировано 201,6 тыс. По количеству ДДУ лидируют Москва (31,7 тыс.), Московская область (27 тыс.), Петербург (16,4 тыс.), Краснодарский край (11,5 тыс.) и Новосибирская область (8 тыс.).