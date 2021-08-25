Как пишет РБК со ссылкой на статистику Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие», к июлю 2021 года микрозаймы получили 11,87 миллиона россиян — это на 2,26 миллиона (23,5%) больше, чем в январе. Только за второй квартал микрофинансовые компании выдали 7,9 миллиона новых займов на 104,6 миллиарда рублей. Таким образом, граждане заняли «до зарплаты» почти 200 миллиардов рублей. За весь пандемийный 2020 год база активных клиентов в этом сегменте выросла на 9,5%, или на 835 тысяч человек.

По оценкам экспертов, темпы роста заявок на получение микрозайма от новых заемщиков примерно на 50% обгоняют темпы обращений от повторных. Как считают эксперты, это связано с ситуацией в экономике страны — ростом промпроизводства и одновременным ускорением инфляции. «У людей растут как потребность в деньгах, так и позитивные ожидания их будущих доходов», — отметил управляющий партнер группы «Финбридж» Леонид Корнилов.

«Мы скорее видим тенденцию на рост доли новых клиентов без кредитной истории, то есть тех, кто раньше не пользовался ни банковскими продуктами, ни МФО. Отчасти это могут быть и потенциальные банковские клиенты, потерявшие доступ к кредитным средствам из-за ужесточенных правил скоринга и отсутствия положительной кредитной истории», — в свою очередь говорит гендиректор группы Eqvanta Андрей Клейменов.

Напомним, только в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Это исторический максимум за всю историю наблюдений. Также за аналогичный период обновил рекорд объем просроченных займов — к тому времени, в общей сложности, россиян задолжали 61 миллиард рублей. В начале июля годовая инфляция в России впервые с 2016 года достигла 6,5%. Потребительские товары в Петербурге сейчас дорожают в два раза быстрее, чем годом ранее. Цены выросли с начала 2021 года на 4,7%.