В Петербурге цены на продовольственные товары выросли в два раза по сравнению с прошлым годом

Продовольственные товары по итогам июня подорожали на 5,5%, непродовольственные — на 5%, а услуги населению, в том числе транспорт и ЖКХ, — на 3,6%, пишет «Фонтанка».

Для сравнения, за первые шесть месяцев 2020 года цены подросли на 2,5%. Годовая инфляция в Петербурге составит 5,6%, прогнозирует Смольный. Такие данные приводит глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко в ходе нулевых чтений бюджета 23 августа.

Уровень средней зарплаты по Петербургу в 2021 году составил почти 73 тысячи рублей — это почти на 20 тысяч рублей выше, чем в среднем по России. Такие данные привели в Смольном.

А годовая инфляция в России в июне достигла 6,5% — впервые с августа 2016 года. Об этом говорится в материалах Росстата. Цены на продовольственные товары в июне 2021 года выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, услуги — на 3,95%.