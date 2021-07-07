Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые с 2016 года

Цены на продовольственные товары в июне 2021 года выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, услуги — на 3,95%. Таким образом индекс потребительских цен по итогам прошедшего месяца обновил максимальное значение с лета 2016 года. Пять лет назад в сентябре составляла 6,4%, в августе — 6,9%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Петербурге — на 0,9%. С начала года прирост цен составил 3,9% и 4,7% соответственно. Сильнее всего за прошедший месяц повысились цены в Тверской области и Севастополе — на 1,3% и 1,2% соответственно. Причиной тому стало удорожание продуктов питания — на 2,5% и 1,9% соответственно.

В целом стоимость продуктов питания в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%. Единственное, на что цены падают, это абонентская плата за доступ к сети Интернет (1,1%), годовая стоимость полиса ОСАГО (0,8%), абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (0,2%).

Напомним, ранее Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — вновь на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Ранее ставку повышали 19 марта и 23 апреля. Как отметили тогда в Центробанке, в мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен существенно ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6,0% (после 5,5% в апреле).