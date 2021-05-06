Россияне начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен

В первом квартале 2021 года россияне заработали 14,3 триллиона рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 триллиона. Разница в 604,3 миллиарда рублей была покрыта за счет сбережений. Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 миллиарда рублей в день, или 280 миллионов рублей в час.

Ожидая дальнейшего ускорения роста цен, «люди, по ощущениям, потребляют «как в последний раз», считают эксперты, опрошенные изданием Finanz.ru. Помимо сбережений в ход идут банковские кредиты, выдача которых «ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года». По данным Центробанка, за тот же период россияне взяли в кредит 1,217 триллиона рублей новых займов, увеличивая долг со средней скоростью 13,5 миллиарда рублей в день, или 563 миллиона рублей в час.

«Просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда», — отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Антирекорд поставил сегмент малого и среднего бизнеса, где зарплаты упали на 17% в годовом выражении.

Напомним, в конце апреля Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — уже на 50 базисных пунктов, до 5%. Ранее ставку повышали 19 марта. Инфляция продолжает складываться выше прогноза Банка России. В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% — после 5,7% в феврале.