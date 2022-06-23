Есть ли жизнь после IKEA: появится ли полноценная замена? Где россияне будут покупать мебель? Что станет с ценами?

«Это повторить невозможно»

Сергей Шихов, генеральный директор Mr.Doors, убежден, что российские производители и продавцы мебели не только смогут заполнить образовавшуюся лакуну, но и «зададут новый вектор развития сегмента в целом».

Впрочем, не все опрошенные эксперты согласны с тем, что заменить шведскую мебель будет легко. «У IKEA понятная подача, люди знали, что получат вещи с высокой ставкой по гарантии, которые легко лягут в чертежи интерьеров, — объясняет свою точку зрения Дмитрий Артемьев, художественный руководитель студии PROSTO DESIGN BUREAU, — многие заказчики знали, что купив половину мебели там, а половину сделав под заказ, можно получить что-то индивидуальное. Плюс доверие к шведам было намного выше».

«Хотелось бы верить, что рынок адаптируется, — говорит Артем Шакуров, архитектор и дизайнер интерьеров, — но без IKEA наши интерьеры пострадают, особенно если мы говорим о съемном жилье. Я вот не знаю, где буду искать универсальную мебель, которая стоит недорого и выглядит симпатично. Да, местных производителей очень много, но у них проблемы с детализацией. В IKEA клиент может не просто заказать шкаф, но и сразу заложить в него все необходимое вплоть до боксов для каждой пары носков. Наши могут сделать красивые фасады, но вот с таким наполнением — проблемы. Решить их могли бы предметные дизайнеры, но с ними в России сложно, я даже не знаю мест, где можно было бы выучиться на эту профессию».

Дело не только в самой мебели, уверен Аркадий Черняков, основатель и владелец компании Furnibotics, производящей мебельные роботы-трансформеры. Чтобы полностью заменить шведского гиганта, необходимо не только научиться выпускать продукцию, но также наладить ее доставку и продажу на том же уровне. «IKEA — это целая экосистема, которая включает не только производство, но и оптимизированную логистику, магазины, где вся мебель всегда в наличии, — поясняет он. — Вы приходите, покупаете предмет мебели, который можете легко собрать: утром купили, а вечером уже спите на новой кровати. Это повторить невозможно особенно с учетом того уровня цен, который поддерживала IKEA. Даже если кто-то купит ее фабрики, они не смогут работать так же и не будут отличаться от других российских производителей».