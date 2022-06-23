Есть ли жизнь после IKEA: появится ли полноценная замена? Где россияне будут покупать мебель? Что станет с ценами?

IKEA продолжает постепенно сворачивать деятельность в России: сначала стало известно о предстоящей продаже ее российских производств, затем о планах досрочно разорвать договоры аренды с ТЦ, в которых она арендовала торговые помещения. Хотя в самом шведском гиганте происходящее называют «сокращением масштабов бизнеса», надежд на то, что магазины компании скоро возобновят работу, становится все меньше. Где теперь россияне будут покупать мебель и по каким ценам? Разбираемся с дизайнерами, экспертами и игроками мебельного рынка.
1 июля онлайн-магазин IKEA проведет финальную распродажу в России. Продавать будут даже выставочные образцы — об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в компании. Ранее компания сообщила, что в «обозримом будущем» не планирует восстанавливать продажи. «Теперь точно ушла целая эпоха» — так отреагировали на эти сообщения многие пользователи и СМИ.
Профессионалы мебельного рынка и эксперты в области ритейла разошлись в оценках происходящего. «IKEA на рынке мебели — как MacDonald’s на рынке общепита, — поделился своим мнением главный редактор MarketMedia Дмитрий Грозный. — Можно не любить эти компании, как угодно к ним относиться, но они главные. И точка. Как теперь требуется уточнять. И дело даже не только в доле рынка. Шведская компания — это линейка по которой все остальные игроки рынка измеряют свои возможности. Ну и потребители, конечно, тоже. Понятно, что незаменимых у нас нет, но вкус потребителей, по крайней мере в городах-миллионниках, ИКЕА успела сильно "испортить"».
А вот Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), напротив, считает, что ничего глобально для отрасли не поменялось. «IKEA не работает в России уже 3 месяца и на рынке за это время не случилось ничего ужасного. Все ниши перераспределились между другими мебельными компаниями. Заводы, что тоже стоят 3 месяца, через какое-то время найдут новых хозяев и возобновят работу», — прокомментировал он ситуацию.
«Это повторить невозможно»
Сергей Шихов, генеральный директор Mr.Doors, убежден, что российские производители и продавцы мебели не только смогут заполнить образовавшуюся лакуну, но и «зададут новый вектор развития сегмента в целом».
Впрочем, не все опрошенные эксперты согласны с тем, что заменить шведскую мебель будет легко. «У IKEA понятная подача, люди знали, что получат вещи с высокой ставкой по гарантии, которые легко лягут в чертежи интерьеров, — объясняет свою точку зрения Дмитрий Артемьев, художественный руководитель студии PROSTO DESIGN BUREAU, — многие заказчики знали, что купив половину мебели там, а половину сделав под заказ, можно получить что-то индивидуальное. Плюс доверие к шведам было намного выше».
«Хотелось бы верить, что рынок адаптируется, — говорит Артем Шакуров, архитектор и дизайнер интерьеров, — но без IKEA наши интерьеры пострадают, особенно если мы говорим о съемном жилье. Я вот не знаю, где буду искать универсальную мебель, которая стоит недорого и выглядит симпатично. Да, местных производителей очень много, но у них проблемы с детализацией. В IKEA клиент может не просто заказать шкаф, но и сразу заложить в него все необходимое вплоть до боксов для каждой пары носков. Наши могут сделать красивые фасады, но вот с таким наполнением — проблемы. Решить их могли бы предметные дизайнеры, но с ними в России сложно, я даже не знаю мест, где можно было бы выучиться на эту профессию».
Дело не только в самой мебели, уверен Аркадий Черняков, основатель и владелец компании Furnibotics, производящей мебельные роботы-трансформеры. Чтобы полностью заменить шведского гиганта, необходимо не только научиться выпускать продукцию, но также наладить ее доставку и продажу на том же уровне. «IKEA — это целая экосистема, которая включает не только производство, но и оптимизированную логистику, магазины, где вся мебель всегда в наличии, — поясняет он. — Вы приходите, покупаете предмет мебели, который можете легко собрать: утром купили, а вечером уже спите на новой кровати. Это повторить невозможно особенно с учетом того уровня цен, который поддерживала IKEA. Даже если кто-то купит ее фабрики, они не смогут работать так же и не будут отличаться от других российских производителей».
«Древесная плита только на 20% состоит из деревянного сырья»
Полностью заменить IKEA будет сложно и по другой причине. В условиях санкций и перебоев в логистике отечественные производители столкнулись с проблемами в поставках импортных комплектующих и сырья. «Мебельная отрасль достаточно импортозависима: это фурнитура, оборудование, химические компоненты. Из-за санкций обострилась проблема с химией. Большая ее часть поступала из Европы. Древесная плита только на 20% состоит из деревянного сырья, остальное — смолы, лаки, метанол, изоционаты, которых у нас не производили», — объясняет Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики».
«У нас получилось удачно закупиться на год и обеспечить наши заказы фурнитурой вдоволь, — рассказывает Дмитрий Артемьев, которому также принадлежит небольшое семейное производство мебели, — но насколько я понимаю, многим другим сложнее. В частности уже [продукцию] HAFELE (один из ведущих производителей мебельной фурнитуры, — прим. Ред) не так просто будет достать».
Впрочем, Сергей Шихов, возглавляющий компанию Mr.Doors, оптимистично смотрит в будущее. «Разумеется, с определенными проблемами сегодня сталкиваются все крупнейшие игроки рынка. Но мы стараемся мыслить шире и искать новые, альтернативные решения. При этом мы видим большой интерес к переговорам и со стороны новых поставщиков, которые по качеству не только не уступают, но зачастую выигрывают предыдущим партнерам», — настаивает он.
«50% от сегодняшних цен»
Весной цены на мебель в России существенно выросли — в марте по словам президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александра Шестакова был зафиксирован скачок почти на 22%. Мебель даже попала в список товаров, без которых россияне, согласно апрельскому исследованию, больше всего боялись остаться в новых условиях.
«После весеннего ажиотажа происходит снижение продаж и усиление конкуренции, — говорит Тимур Иртуганов, гендиректор АМДПР. — Поэтому цены на мебель могут немного снизиться». Впрочем, предупреждает он, после того, как запас комплектующих, закупленных до кризиса, окончательно закончится, мебель может снова подорожать.
«Крупные фабрики традиционно формируют большой склад комплектующих, — также говорит Аркадий Черняков из Furnibotics, — но они не безграничны. Думаю, что за счет усложнения логистики и повышения цен на фурнитуру к концу года мы можем увидеть подорожание на 30%, а то и на 50% от сегодняшних цен».
«Светлое будущее мебельного рынка»
Опрошенные эксперты по-разному оценивают ближайшее будущее российского мебельного рынка. «Уверен, что в перспективе на рынке усилятся существующие игроки, при этом, стараясь сохранить или не критично повысить конечную стоимость продукции. Мы видим большие возможности в сложившейся ситуации», — говорит Сергей Шихов, генеральный директор Mr.Doors.
Аркадий Черняков, основатель и владелец Furnibotics, напротив, уверен, что рынок ждет существенные изменения. «Средний сегмент будет страдать в наибольшей степени, — полагает он, — даже при среднем качестве материалов и дизайна эта мебель вынужденно будет дорожать из-за роста себестоимости, переходя в более высокую категорию, что многих покупателей уже не устроит. У производителей будет два пути: уходить совсем вниз, делая очень дешёвую мебель, при этом не очень высокого качества, и пытаться зарабатывать за счет объемов производства, либо уходить в дорогой сегмент, предлагая потребителям эксклюзивный продукт».
Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики» также говорит, что у мебельной отрасли два сценария развития. При худшем, уверен он, производителей ждет уменьшение спроса минимум на 50% из-за снижения покупательной способности. «Люди просто станут покупать намного меньше мебели, что ударит по мебельному производству. Но этого можно избежать, если произойдут изменения критериев стандартного жилья. Включение минимальной меблировки окажет существенное влияние на отрасль и обеспечит работу предприятий в привычном режиме. В ином случае производителям мебели будет достаточно сложно», — считает он.
Дмитрий Грозный
главный редактор MarketMedia:
Рынок так устроен, что от ухода крупного игрока конечно [как в случае с IKEA], кто-то может выиграть, но глобально все вместе мы проиграем. Не на кого равняться, значит нет нужды гнаться за качеством или снижать себестоимость. Доходы людей объективно падают, так что светлое будущее мебельный рынок, конечно, ждет, но не сейчас. Под видом «Москвичей» у нас, вроде, собираются собирать что-то китайское. Боюсь, и с рынком мебели нас ждет что-то подобное.
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