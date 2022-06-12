McDonald’s в России получил название «Вкусно и точка»

«Я рад представить наше новое название — «Вкусно и точка», — заявил он. Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа новый ресторан решили назвать «Вкусно и точка».

По данным ТАСС, меню обновленного ресторана McDonald's будет прежним, однако названия блюд изменят — из них уберут приставку «Мак».