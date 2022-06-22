«Вкусно — и точка» в Петербурге: каким получился российский ответ ушедшему McDonald’s

22 июня в Петербурге открылись рестораны «Вкусно — и точка», заменившие ушедший с нашего рынка McDonald's. «Собака.ru» побывала в новой российской фастфудной на Каменноостровском проспекте — там где в 1996 году открылось первое заведение со знаменитой желтой буквой «М».
В 9 утра входная группа ресторана украшена бело-зелено-оранжевыми воздушными шарами и ограждена красной лентой. Здесь ведущий с микрофоном тренирует связки для скорой торжественной церемонии открытия. Рядом с главным входом и летней террасой установлены тантамарески — картонные бургеры и картошка фри с отверстиями для головы, в которых за полтора часа наблюдения почему-то никто так и не сфотографировался.
Все шутки о новом названии и логотипе русский пользователь уже пошутил после запуска московского «Макдоналдса» в очень символичный День России, а вот над упаковкой, очевидно, еще успеет! Ведь не оставит же Александр Говор, владелец «Вкусно — и точка» и содержатель сибирской франшизы «Мака», картонку для картофеля девственно белой, а все соусы со стыдной отметкой черного маркера в левом верхнем углу?
Заказ можно сделать на кассе, оплатить картой в терминале или оформить его в приложении (вынесут к столу, либо на парковку). Меню изменилось по написанию, но не по реальному содержанию, на некоторые позиции немного подросли цены. Здесь можно найти бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», наггетсы, стрипсы и куриные крылышки — все это мы пробовали в американской версии. «Биг Спешл» в скором будущем придет на смену «Биг Тейсти», а вот «Биг Мак» и десерт «Макфлурри» могут вернуться с измененным рецептом и названием, чтобы избежать устойчивой ассоциации с придумавшей их торговой маркой.
99% поставщиков, с которыми работает сеть, — российские (мясо «Мираторга», капустный лист «Белой Дачи») но иностранные также продолжают поставлять продукцию.
Редакции «Собака.ru» удалось попробовать самую простую классику: чизбургер, гамбургер, чикенбургер и картошку фри. Первые два наименования не изменились совсем, в бургере с курицей верхняя булочка стала гладкой, а вот картошка стала сильно отличаться — менее соленая и хрусткая.
Автор: @Lndcalling
В русскую локализацию, в отличие от оригинала, не удалось сполна вложить два самых мощных ресурса в мире — время и деньги. И если первый McDonald's в России открылся больше 30 лет назад, став вестником перестройки и символом новой страны, то первый «Вкусно — и точка» кажется приметой отката во времени. Туда, где начинался суровый российский маркетинг.
Список ресторанов, которые открылись 22 июня в Петербурге:
• Каменноостровский проспект, 39, лит. А
• Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2
• Московский проспект, 195а, лит. А
• Большая Морская ул., 11, лит А
• пр. Энгельса, 116, лит. А
• Комендантская пл., 4, лит. А
• Ключевая ул., 6, стр.1
• Народная ул., 4, корп. 2, лит. А
• Ярославский пр., 45, лит. А
• Индустриальный пр., 22а
• улица Партизана Германа, 2
• ул. Ефимова, 2, лит. А
• Новое Девяткино, Главная ул., 60
• Гатчина, Ленинградское шоссе, 1
К концу недели откроется ещё 16 ресторанов:
• 24 июня будут открыты точки питания на ул. Рубинштейна 2/45; набережной Черной речки; пр. Славы, 23; Гражданском пр., 41А.
• 26 июня запустят заведения на Загородном пр., 45А; Красносельском шоссе, 40, Богатырском пр., 42, и несколько точек в Ленобласти.
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