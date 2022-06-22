«Вкусно — и точка» в Петербурге: каким получился российский ответ ушедшему McDonald’s

Заказ можно сделать на кассе, оплатить картой в терминале или оформить его в приложении (вынесут к столу, либо на парковку). Меню изменилось по написанию, но не по реальному содержанию, на некоторые позиции немного подросли цены. Здесь можно найти бургеры «Гранд», «Двойной Гранд» и «Гранд Де Люкс», «Двойной чизбургер», «Фиш бургер», «Чикен премьер», наггетсы, стрипсы и куриные крылышки — все это мы пробовали в американской версии. «Биг Спешл» в скором будущем придет на смену «Биг Тейсти», а вот «Биг Мак» и десерт «Макфлурри» могут вернуться с измененным рецептом и названием, чтобы избежать устойчивой ассоциации с придумавшей их торговой маркой.

99% поставщиков, с которыми работает сеть, — российские (мясо «Мираторга», капустный лист «Белой Дачи») но иностранные также продолжают поставлять продукцию.

Редакции «Собака.ru» удалось попробовать самую простую классику: чизбургер, гамбургер, чикенбургер и картошку фри. Первые два наименования не изменились совсем, в бургере с курицей верхняя булочка стала гладкой, а вот картошка стала сильно отличаться — менее соленая и хрусткая.