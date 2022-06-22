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СМИ: IKEA устроит финальную распродажу для клиентов в начале июля

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Шведская сеть магазинов IKEA проведет финальную распродажу товаров. Об этом пишут «Лента дня», телеграм-каналы Baza и Mash.

Tooykrub / Shutterstock.com

Акция пройдет с 27 июня по 1 июля, однако ее устроят только для сотрудников компании. А уже после 1 июля онлайн-распродажа для всех желающих. Продавать компания будет последние товары, оставшиеся в России. В частности, образцы, выставленные в розничных магазинах IKEA.

Напомним, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости, шведская компания IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров о желании досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договоры аренды. Отмечается, что при досрочном расторжении договора аренды IKEA будут ждать значительные штрафы, поскольку владельцы помещения в этом случае несут большие риски. Речь может идти о компенсации от трех до шести месяцев арендной платы.

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