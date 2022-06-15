IKEA «сокращает масштаб бизнеса» в России. Что это означает для потребителя?

Пресс-служба IKEA в России О «сокращении масштабов бизнеса», цитата по РБК: За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний INGKA приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников.

Все четыре российские фабрики Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, принадлежащие IKEA, будут проданы — компания уже начала поиск новых владельцев для предприятий. При этом торговые центры МЕГА продолжат работать по всей России, но без самих магазинов IKEA — так как «розничный бизнес IKEA в России остается на паузе».

Кроме того, IKEA организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах. «Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах — сотрудникам и клиентам», — отметили в пресс-службе компании.