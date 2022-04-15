Согласно результатам исследования центра НАФИ, о котором пишет РБК, о боязни остаться без медикаментов и необходимого медицинского оборудования в текущих условиях заявили 42% опрошенных россиян. Оказаться без продуктов боятся около трети (30%), столько же переживают из-за возможного дефицита комплектующих для автомобилей.

27% россиян боятся остаться без импортной электроники, 26% — без товаров для строительства и ремонта. Далее в списке страхов идут идут бытовая техника (23%), косметика и предметы личной гигиены (23%), одежда и обувь (22%), товары для детей (20%), товары для животных (20%), автомобили (18%), товары для дома и сада, мебель и хозтовары (18%), а также товары для спорта и отдыха (10%).

Напомним, в конце марта губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, какие продукты в последнее время закупают впрок петербуржцы, опасаясь роста цен. Тогда в городе наблюдался повышенный спрос на отдельные позиции товаров длительного хранения. Ранее стало известно, что товары, выпускаемые американской компанией P&G (Ariel, Pampers, Gillette), подорожают в среднем на 40%. Также цены вырастут на товары компаний Nestle и Unilever.