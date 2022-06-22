СМИ: IKEA начала уведомлять владельцев ТЦ о расторжении договоров аренды

Как сообщил один из собеседников издания, такое уведомление получили почти все ТЦ, где шведский бренд снимал помещения. Отмечается, что при досрочном расторжении договора аренды IKEA будут ждать значительные штрафы, поскольку владельцы помещения в этом случае несут большие риски. Речь может идти о компенсации от трех до шести месяцев арендной платы.

В материнской компании IKEA — Ingka Group — сообщили о продолжении работы 14 торговых центров «Мега», которые принадлежат сети магазинов. Комментировать ситуацию непосредственно с IKEA там не стали. Всего компания владеет 26 магазинами и студиями в 12 российских городах. Все они приостановили деятельность 4 марта. В шведской фирме объяснили это нарушением цепочки поставок.

Компания до сих пор не сделала официального заявления относительно закрытия розничного бизнеса IKEA, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». Организатор Профсоюза работников лесных отраслей, куда входят и сотрудники IKEA, Александр Илларионов сообщил, что в случае, если IKEA все-таки решит уйти с российского рынка, то компания будет не только продавать фабрики, но и избавляться от магазинов, складов и офисов.

Напомним, компания IKEA решила продлить приостановку работы своих магазинов в России до 31 августа. Как пишет «Деловой Петербург», на данный момент ретейлер не может осуществлять бесперебойные поставки продукции.