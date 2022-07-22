В России коллективный иммунитет к коронавирусу за неделю упал до 12,3%

Петербург пока остается одним из лидеров среди регионов по уровню коллективного иммунитета — около 20%. Также в топе Мурманская область (28,5%) и в ЯНАО (20,4%). В Москве этот показатель держится на уровне 8%. Также сильно упал коллективный иммунитет у жителей Ленобласти (6,4%). В Чечне, где местные власти заявляли почти о 100% вакцинации взрослого населения, коллективный иммунитет сейчас на уровне 12%.

Напомним, Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса. Она вызвана подвидами штамма омикрон.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения увеличился на 30,2% за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей.

Неделей ранее в России коллективный иммунитет к COVID-19 упал с 16,6% до 14,3%. Такие данные приводил портал «Стопкоронавирус.рф». И коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». По состоянию на 14 июля он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев. Ранее сообщалось, что в России будет расти заболеваемости коронавирусом с появлением новых подвариантов омикрона. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

А москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.