Москвичам вновь рекомендовали носить маски. В городе растет заболеваемость COVID-19

Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, рост заболеваемости, который наблюдается в Москве, схож с тем, что фиксируется «в большинстве европейских стран». За прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии, отмечают в оперштабе.

Рост заболеваемости связывают с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «Омикрон». В большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%.

«Самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация — рекомендуем москвичам, особенно из групп риска — пожилым людям и имеющим хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты. Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "Омикрона"», — рекомендовали в оперштабе.