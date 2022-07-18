В России почти на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом за неделю

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах — увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении штаба.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется в стране уже третью неделю подряд. В оперштабе отметили, что уровень госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился за семь дней на 3,2%. Увеличение показателя отмечают в 44 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах превышен средний показатель по России.

Напомним, в России коллективный иммунитет к COVID-19 упал с 16,6% до 14,3%. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф». И коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». Сейчас он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев. Ранее сообщалось, что в России будет расти заболеваемости коронавирусом с появлением новых подвариантов омикрона. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

А москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.