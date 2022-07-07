ВОЗ: Европу накроет волна коронавируса — за последние две недели +30% заболевших Сovid-19. Чего ждать России?

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, этим летом Европу накроет очередная волна коронавируса. Уже сейчас в Германии, Италии и Франции ежедневно выявляют более 100 тысяч новых случаев. В России же, по официальным данным, заболеваемость идет на спад, все ограничения отменили. Как это отразится на эпидемиологической обстановке и ждет ли нас новая вспышка? Спросили у врача-инфекциониста Дарьи Авдошиной.
Что происходит в мире?
За две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30%, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Это связано с распространением существующих и новых подвидов штамма омикрон.
В Италии 6 июля сообщили о 132 000 новых случаев коронавируса за сутки. Похожая ситуация и в Германии, где инфекцию обнаружили у 130 000 человек, а во Франции — 129 0000 новых случаев заражения. Однако реальное число заболевших может быть выше. Дело в том, что в большинстве стран уже успели снять ограничения, например, в Германии больше не предоставляют бесплатные тесты, их теперь делают только людям из групп риска.
По словам Гебрейесуса, сейчас в 53 европейских странах фиксируют порядка 500 тысяч заражений ежедневно. При этом суточная смертность находится на уровне лета 2020 года — в день регистрируют около 500 летальных исходов.Причиной очередных вспышек заболеваемости стала омикрон-волна коронавируса. Но теперь люди инфицируются подвидами BA.4 и BA.5 — по данным ученых, они на 10-15% заразнее оригинальной мутации.
Кстати, всего, по данным Роспотребнадзора, на 7 июля в мире выявлено 551 946 402 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 343 507 случаев.
Что происходит в России?
По официальным данным, заболеваемость в нашей стране снижается. На днях в Роспотребнадзоре сообщили, что доля подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев в России возросла за неделю с 3,69% до 6,57%.
«За последние три недели к линии BA.1 геноварианта „омикрон“ отнесено 8,94% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 83,21%, к линиям BA.4/BA.5 — 6,57%, к геноварианту „дельта“ — 1,28%»
Неделю назад Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России, даже ношение масок, которое было обязательным. «Интенсивность эпидемического процесса по COVID-19 падает уже четыре месяца подряд. Поэтому принято решение снять требования по ношению гигиенических масок, ограничения на работу предприятий общепита в ночное время и другие антиковидные меры. При ухудшении эпидемиологической обстановки некоторые ограничения могут быть восстановлены», — отмечали в ведомстве.
А что в Петербурге?
Меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный. Часть ограничений он ослабил, но другую — оставил. Из послаблений — на торжественной регистрации заключения брака и рождения теперь смогут присутствовать более 40 человек.
Новых случаев действительно стало меньше, подтверждает инфекционист Боткинской больницы Дарья Авдошина. «Сейчас большинство городских клиник, перепрофилированных на время пандемии под ковид, вновь возвращаются к своей обычной работе. Основной стационар, куда везут заболевших ковидом — Боткинская больница на Пискаревском проспекте. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией становится меньше, а людей с тяжелым течением совсем минимум», — говорит врач.
По словам доктора Адвошиной, самые тяжелые случаи были в первые две волны, третью уже можно назвать смешанной, а при появлении штамма «омикрон» тяжелых форм стало еще меньше. Напомним, этот штамм быстрее распространяется, но легче переносится.
«У нас много людей, которые болели ковидом по несколько раз. Как правило, это люди с сопутствующими заболеваниями, например, онкологическими, хронической болезнью почек. В основном повторные случаи переносятся легче», — рассказывает врач.
Предсказать, накроет ли Петербург очередная волна и насколько она будет опасной, невозможно. Хотя бы потому, что вирус мутирует и никто не знает, как он может изменить свои свойства. Рисковать здоровьем (и жизнью) точно не стоит, поэтому важно вакцинироваться, а через полгода ревакцинироваться.
«Мы очень ждем поступления в городские поликлиники и частные центры назальные вакцины „Спутник V“. Моделирование местного иммунного статуса, формирование местной иммунной защиты — это крайне важно. На слизистых за это отвечает секреторной иммуноглобулин класса А и эту вакцину для проведения ревакцинации все клиницисты ждем. Это будет интересный момент — модуляция иммунитета, который создан инъекционной формой вакцины и местной формой вакцины за счет иммунитета слизистой оболочки», — заключил врач.
Напомним, 1 апреля 2022 года Минздрав зарегистрировал назальную вакцину «Гам-КОВИД-Вак». Она состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст». Но с выводом с массовый оборот возникла сложность - не оказалось достаточного количества одноразовых насадок.
Пока вакцинироваться и ревакцинироваться можно обычным «Спутником V» и его «облегченной» версией — «Спутником Лайт». Вакцины есть в городских поликлиниках и больницах, а также в частных центрах, полный список можно посмотреть на сайте комздрава.
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