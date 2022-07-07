ВОЗ: Европу накроет волна коронавируса — за последние две недели +30% заболевших Сovid-19. Чего ждать России?

Что происходит в мире?

За две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30%, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Это связано с распространением существующих и новых подвидов штамма омикрон.

В Италии 6 июля сообщили о 132 000 новых случаев коронавируса за сутки. Похожая ситуация и в Германии, где инфекцию обнаружили у 130 000 человек, а во Франции — 129 0000 новых случаев заражения. Однако реальное число заболевших может быть выше. Дело в том, что в большинстве стран уже успели снять ограничения, например, в Германии больше не предоставляют бесплатные тесты, их теперь делают только людям из групп риска.

По словам ​​Гебрейесуса, сейчас в 53 европейских странах фиксируют порядка 500 тысяч заражений ежедневно. При этом суточная смертность находится на уровне лета 2020 года — в день регистрируют около 500 летальных исходов.Причиной очередных вспышек заболеваемости стала омикрон-волна коронавируса. Но теперь люди инфицируются подвидами BA.4 и BA.5 — по данным ученых, они на 10-15% заразнее оригинальной мутации.

Кстати, всего, по данным Роспотребнадзора, на 7 июля в мире выявлено 551 946 402 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 1 343 507 случаев.