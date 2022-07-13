ВОЗ призывает все мировые страны вернуть масочный режим из-за новой волны коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия далека от завершения, и новые варианты омикрона продолжают вызывать новые случаи заражения, госпитализаций и смертей по всему миру.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», — сообщил глава организации.

Гебрейесус считает, общество находится в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии: есть безопасные и эффективные инструменты, которые предотвращают инфекции, госпитализации и смерти. Однако по его словам, мировым правительствам необходимо регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 в зависимости от меняющейся ситуации.

Напомним, москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.