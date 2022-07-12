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Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски в общественных местах

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Губернатор Петербурга Александр Беглов посоветовал жителям города продолжать носить маски в общественных местах. А еще рекомендовал пройти ревакцинацию.

Shutterstock.com

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!» — сообщил Беглов.

По словам градоначальника, «в некоторых странах» отмечается серьезный рост заболеваемости коронавируса. Сейчас в Петербурге продолжают работать пять мобильных пунктов вакцинации, 181 стационарный пункт для взрослых, 92 — для детей. Полный список можно найти на сайте комздрава.

Ранее москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%.

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