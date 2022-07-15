Коллективный иммунитет к коронавирусу в России опустился до критических значений

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 93,3 млн раз, полный курс вакцинации прошли 88,8 млн раз, уточняется в сообщении.

Напомним, коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». Сейчас он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев. Ранее сообщалось, что в России будет расти заболеваемости коронавирусом с появлением новых подвариантов омикрона. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

А москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.