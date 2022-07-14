18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Коллективный иммунитет в Петербурге упал до «катастрофического» уровня

Поделиться:

Коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». Сейчас он находится на отметке менее 30%.

Shutterstock.com
Дмитрий Мотовилов

Заместитель председателя комитета по здравоохранению — о коллективном иммунитете в Петербурге, цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»:

Катастрофически снижается уровень коллективного иммунитета в городе Санкт-Петербурге. Дело в том, что коллективный иммунитет складывается из количества лиц привитых и также переболевших. Так вот эти цифры в городе Санкт-Петербурге на пике превышали 80%, сейчас эта цифра менее 30%. Конечно, это вызывает у нас определенные опасения.

По мнению Мотовилова, к падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: