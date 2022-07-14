Коллективный иммунитет в Петербурге упал до «катастрофического» уровня

Дмитрий Мотовилов

Заместитель председателя комитета по здравоохранению — о коллективном иммунитете в Петербурге, цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»:

Катастрофически снижается уровень коллективного иммунитета в городе Санкт-Петербурге. Дело в том, что коллективный иммунитет складывается из количества лиц привитых и также переболевших. Так вот эти цифры в городе Санкт-Петербурге на пике превышали 80%, сейчас эта цифра менее 30%. Конечно, это вызывает у нас определенные опасения.