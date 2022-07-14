Коллективный иммунитет в Петербурге упал до «катастрофического» уровня

Коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». Сейчас он находится на отметке менее 30%.
Заместитель председателя комитета по здравоохранению — о коллективном иммунитете в Петербурге, цитата по телеканалу «Санкт-Петербург»:
Катастрофически снижается уровень коллективного иммунитета в городе Санкт-Петербурге. Дело в том, что коллективный иммунитет складывается из количества лиц привитых и также переболевших. Так вот эти цифры в городе Санкт-Петербурге на пике превышали 80%, сейчас эта цифра менее 30%. Конечно, это вызывает у нас определенные опасения.
По мнению Мотовилова, к падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев.
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