В Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом из-за новых видов омикрона

«С появлением новых подвариантов штамма "омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», — отметила она.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Между тем, коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». Сейчас он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев.

Напомним, москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.