ВОЗ сообщила о новой волне коронавируса в Европе из-за новых подвидов омикрона

«Совершенно ясно, что мы находимся в ситуации, аналогичной той, что была прошлым летом, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причём каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче вируса по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — говорится в заявлении Клюге.

Глава европейского ВОЗ сообщил, что за последние шесть недель число новых случаев коронавируса в Европе выросло в три раза, а на прошлой неделе зарегистрировали около 3 млн новых случаев — это почти 50% всех вновь выявленных заражений в мире. Клюге призвал властей принять меры касающиеся вакцинации и ношения масок.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения увеличился на 30,2% за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей.

Напомним, в России коллективный иммунитет к COVID-19 упал с 16,6% до 14,3%. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус.рф». И коллективный иммунитет в Петербурге «катастрофически снижается». Сейчас он находится на отметке менее 30%. К падению коллективного иммунитета в Петербурге привело низкое число ревакцинаций. На сегодняшний день повторно привились от коронавируса только 360 тысяч человек — чуть более 10% от общего числа первично вакцинировавшихся петербуржцев. Ранее сообщалось, что в России будет расти заболеваемости коронавирусом с появлением новых подвариантов омикрона. Такой прогноз сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все мировые страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска COVID-19. Такое заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

А москвичам вновь рекомендовали носить защитные маски — но только в закрытых общественных помещениях. В городе растет заболеваемость коронавирусом: за прошедшую неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 57%. Следом подобный совет дал петербуржцам губернатор города Александр Беглов.