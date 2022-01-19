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Число случаев заражения COVID-19 во всем мире увеличилось на 20% за последние 7 дней

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За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 во всем мире увеличилось на 20%. За семь дней было выявлено более 18 миллионов заражений, что на 3 миллиона больше, чем неделей ранее.

Shutterstock.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире за неделю с 10 по 16 января было выявлено более 18 миллионов новых случаев заражения COVID-19, что на 20% больше, чем неделей ранее — с 3 по 9 января. Среди инфицированных коронавирусом скончались 45 тысяч человек — таким образом, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости, число летальных исходов не изменилось.

Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились почти 600 человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.

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