По данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, к 18 января «омикрон»-штамм коронавируса подтвержден у 592 жителей города. Из них 42 студента, 5 туристов и 14 петербуржцев, которые вернулись из туристических поездок в Доминикану, ОАЭ, Великобританию, Египет, Францию и Испанию.

За последние сутки штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен по результатам лабораторного исследования биологического материала у 168 человек.

«Все заболевшие новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон» изолированы, находятся под медицинским наблюдением. Лица, находившиеся в контакте с больными, протестированы и находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу», — отмечают в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим, власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности.

Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России на сегодняшний день находятся 495,5 тысяч россиян. Среди заразившихся «омикрон»-штаммом 27,9% прошли полный курс вакцинации.