«По мере приближения нового года мы все должны усвоить болезненные уроки, которые преподал нам этот год. 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19», — заявил Гебрейесус, призвав к большей справедливости в вопросе распределения вакцин.

Позже глава ВОЗ объяснил свои слова. «Я думаю, спустя два года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — добавил он.

Напомним, еще в сентябре 2020 года основатель технологической компании Microsoft Билл Гейтс высказал предположение, что пандемия новой коронавирусной инфекции закончится в лучшем случае к 2022 году. Прогноз миллиардера и филантропа сбудется при условии, что человечество объединится в борьбе с вирусом.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 миллионов 292 тысяч, в Москве — 2 миллиона, в Петербурге — 835 тысяч, в мире — 276 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».