«В лучшем случае конец эпидемии можно ожидать приблизительно к 2022 году. Но в течение 2021 года мы должны снизить число [заражений], если, конечно, сможем объединиться. И какое счастье, что у нас есть технология разработки вакцины, что на нее выделяют деньги, что в компаниях ей заняты лучшие специалисты. Поэтому я и настроен оптимистично — пандемия не будет продолжаться бесконечно», — приводит Fox слова Гейтса.

В течение пяти лет фонд Билла и Мелинды Гейтс направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить беднейшие страны жизненно важными вакцинами. Еще 100 миллионов будут переданы фондом для распространения вакцины от новой коронавирусной инфекции — в ее разработку миллиардер уже инвестировал 650 миллионов долларов.

Напомним, ранее Билл Гейтс прокомментировал популярную в настоящий момент конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под предлогом вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Гейтс также заявил, что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к разжиганию вражды между людьми. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 31 миллион человек. COVID-19 зафиксирован в 188 странах мира, летальных исходов — более 960 тысяч.