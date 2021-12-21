Названы основные симптомы, характерные для штамма «омикрон»

«Мы видим, что в клинической картине омикрона доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мурашко также отметил, что число случаев заболевания пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом не выходят за рамки показателей, которые свойственны для гриппа. Министр также подчеркнул, что увеличилось в 2,5 раза количество детей с «омикрон»-штаммом, требующих лечения в том числе в стационарах.

Напомним, в России выросло число зараженных новым штаммом «омикрон». Уже зафиксирован 41 случай. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».