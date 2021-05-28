Петербуржцам разрешили выбирать одну из трех вакцин от коронавируса при записи на прививку

«Мы создали в нашем городе все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавирусной инфекции. Теперь при записи на прививку можно выбрать любую из трех вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последний препарат пользуется большим спросом — многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

По словам Эргашева, в городе также расширяется география прививочной кампании — начинают вакцинировать петербуржцев на дачах. Ежегодно с мая по сентябрь туда выезжают около 2,5 миллионов человек.

«Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) Дружба, Кировского городского поселения станет первым садоводством, где уже в эту субботу пройдет вакцинирование. На прививку тут записалось более 40 человек. Иммунизацию проведет выездная бригада 94 поликлиники Невского района. Жители этого СНТ могут не опасаться за свое здоровье на протяжении всего дачного сезона», — отметил вице-губернатор.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 44 тысячи, в Москве — 1 миллион 170 тысяч, в Петербурге — 437 тысяч, в Ленинградской области — 44 тысячи, в мире — 168 миллионов человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.