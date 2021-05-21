ВОЗ: реальное число смертей от COVID-19 может составить 8 миллионов

«Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается порядка 6-8 миллионов смертей», — заявила на брифинге в пятницу помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

По данным ВОЗ, с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 смертей от коронавируса. Однако предварительные оценки общей смертности от COVID-19 за прошлый год составляют как минимум 3 миллиона человек — так как не все смерти были учтены, или напрямую явились следствием заболевания. Учитывая статистику, эксперты ВОЗ предполагают, что на данный момент общая смертность как минимум в 2-3 раза превышает официальные данные.

«Мы посмотрели на прошлые тренды 2020 года, на то, что цифры оказались в 2-3 раза выше. И как мы знаем, на данный момент сообщается о 3,4 миллиона смертей. Пандемия развивается, и наши оценки будут улучшаться. Но на данный момент мы предполагаем, что можно с уверенностью говорить о нижнем пороге количества смертей, исходя из того, что они в 2-3 раза могут превышать официальные данные о 3,4 миллиона скончавшихся. И это 6-8 миллионов человек», — отметила Асма.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 983 тысячи, в Москве — 1 миллион 151 тысячу, в Петербурге — 431 тысячу, в Ленинградской области — 44 тысячи, в мире — 165 миллионов человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.